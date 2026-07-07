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El padre de Neymar le ruega que siga jugando al fútbol ante los rumores de retiro
Una despedida desgarradora en Nueva Jersey
Neymar ha anunciado su retirada de la selección tras perder 2-1 contra Noruega en el MetLife Stadium. El jugador de 34 años se mostró abatido tras un doblete de Erling Haaland que eliminó a Brasil en octavos, su salida más temprana desde 1990. Aunque marcó un penalti en el descuento y se convirtió en el primer brasileño en llegar a 80 goles, admitió que su ciclo con la camiseta amarilla ha terminado.
Tras el pitido final, visiblemente afectado, declaró en la zona mixta: «Lo intenté, lo intenté. Ahora se ha acabado. Empecé aquí; terminé aquí». Así concluyen 16 años en los que conquistó la Copa de las Confederaciones 2013 y el oro olímpico de 2016.
- AFP
Neymar Sr. hace un emotivo llamamiento
Aunque el jugador parece decidido a dejar la selección, su padre, Neymar Senior, ha pedido públicamente que no abandone el fútbol. En un emotivo mensaje en redes, instó al exjugador del Barcelona y del PSG a seguir su carrera de clubes, recordando lo importante que es el fútbol para su familia.
«Hijo, sigue jugando al fútbol», le pidió. El mensaje llega en un momento de incertidumbre sobre el futuro del jugador, marcado por sus recurrentes problemas físicos, que casi le excluyen de la lista de 26 de Carlo Ancelotti para este torneo. La súplica refleja el deseo familiar de que el emblemático ‘10’ siga su legado en el campo, aunque su etapa con la selección haya terminado.
El fin de una era
Neymar se despide de la selección con 130 partidos, 80 goles y 59 asistencias, cifras que lo consolidan como el máximo goleador de Brasil tras superar a Pelé. Su último acto, un penalti provocado por Casemiro y transformado con precisión, recordó su talento único, símbolo del fútbol brasileño en la última década.
Pero la derrota ante Noruega marcó el fin de una etapa complicada para los pentacampeones: ya son siete eliminaciones seguidas ante europeos. A pesar de sus números, Neymar se marcha sin el Mundial, carga que llevó en cuatro torneos.
- AFP
Ancelotti y el camino que queda por delante
El seleccionador brasileño, Ancelotti, debe reconstruir el equipo tras la salida de su gran estrella. Tras renovar hasta 2030, el técnico italiano busca un nuevo ‘10’. La eliminación en Estados Unidos aceleró la transición que la CBF espera para lograr la sexta estrella.
En cuanto a Neymar, la incógnita es si seguirá el consejo de su padre y seguirá brillando en el fútbol de clubes. Aunque su carrera internacional terminó entre lágrimas, el mundo del fútbol aún espera su último acto.
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