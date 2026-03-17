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El padre de Max Dowman critica abiertamente al entrenador por atribuirse el mérito del ascenso del joven talento del Arsenal
Un gol que bate récords desata la polémica
Dowman alcanzó nuevas cotas el sábado al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Premier League con 16 años y 73 días. El extremo demostró una gran sangre fría al recorrer todo el campo y marcar a puerta vacía durante la victoria por 2-0 sobre el Everton, batiendo así el récord que ostentaba James Vaughan desde 2005. Sin embargo, una disputa en la que se vio envuelto su padre, Robert, ensombreció rápidamente las celebraciones. El entrenador de la cantera, Temisan Williams, inició el conflicto al aparecer en un programa de radio para hablar de la trayectoria del adolescente. Robert acusó a Williams de «autopromoción», revelando que anteriormente le había pedido al entrenador que se abstuviera de hablar públicamente de su hijo.
- AFP
«Un triste intento de autopromoción»
En declaraciones a talkSPORT, Williams —que ha trabajado en las canteras del Arsenal, el Fulham y los Spurs— afirmó haber sido una «pequeña parte» de ese recorrido durante su etapa como entrenador asistente del equipo sub-12, y dijo: «Debería empezar diciendo que los ojeadores han hecho un trabajo excelente. Yo era el entrenador asistente del equipo sub-12. También pude ver a Max durante dos años, lo cual es solo una pequeña parte de su trayectoria, pero Max siempre ha tenido una gran fuerza para llevar el balón. Eso es algo que siempre le ha gustado, en lo que destaca y que notamos en los entrenamientos».
Sin embargo, Robert recurrió a X para desahogar su frustración: «Escuchar a este tipo, Temisan Williams, afirmando que formó parte del recorrido de Max es realmente un triste intento de autopromoción. Ya le había pedido anteriormente que se abstuviera de hacerlo, pero aun así ha aparecido esta mañana en Talk Sport… Recuerdo que colocó los conos en los entrenamientos unas cuantas veces, pero eso es todo. Tenemos tantos entrenadores fabulosos a los que estamos muy agradecidos. Él, desde luego, no es uno de ellos...»
Tras la polémica, Williams se apresuró a emitir una disculpa pública, en la que declaró: «He hablado con Rob Dowman y me he disculpado ante él y su familia. No volveré a hablar del desarrollo de Max Dowman. Le deseo a Rob Dowman y a su familia mucho éxito».
Reconocer a los verdaderos artífices del éxito
Mientras Williams intentaba comentar la «superfuerza» de Dowman a la hora de llevar el balón, Robert no ha dudado en expresar quién, en su opinión, se merece realmente el mérito. Señaló específicamente al ojeador de la cantera del Arsenal, Johnny Knight, como el responsable de la carrera de su hijo. «Un día de orgullo para nosotros. Nada de esto habría sido posible sin este hombre. Gracias, Johnny Knight», escribió. «Descubrió a Max cuando tenía cuatro años y lo llevó al Arsenal. El mejor ojeador del sector y, sobre todo, una persona aún mejor. Johnny Knight».
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Proteger a un talento generacional
Para Max, ahora debe volver a centrarse en el campo, ya que Mikel Arteta busca gestionar su integración en un primer equipo que lucha por el título. La hazaña sin precedentes del extremo lo ha situado en el punto de mira mundial, pero las recientes tensiones fuera del campo sugieren que su círculo más cercano está decidido a que mantenga los pies en la tierra.
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