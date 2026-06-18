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El padre de Lionel Messi, Jorge, «se enfrenta a un problema de salud», mientras la familia critica la «atención mediática irresponsable»
La familia Messi confirma el problema de salud de Jorge
Tras las especulaciones sobre la salud de Jorge, la familia Messi se pronunció para aclarar la situación.
Confirmaron que se recupera favorablemente, pero criticaron a los medios por difundir rumores «irresponsables». Jorge permanece bajo supervisión médica.
- Getty
Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud de Jorge
Según ESPN, la familia Messi emitió un comunicado: «Jorge Messi atraviesa un problema de salud. Está bajo supervisión médica y evoluciona favorablemente. Ante las noticias, rumores y especulaciones de las últimas horas, la familia expresa su malestar por la falta de sensibilidad y respeto hacia un asunto privado. Recuerda que solo los familiares directos cuentan con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por ello, toda versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia o de sus canales oficiales debe considerarse inválida e inexacta.
Pedimos responsabilidad, prudencia y respeto: la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deben alimentarse de especulaciones ni de un interés mediático irresponsable. Agradecemos las muestras de afecto y respeto recibidas y pedimos que se mantenga la privacidad de Jorge y su familia. Cualquier novedad se comunicará a su debido tiempo por los canales oficiales. Gracias por su comprensión.
Messi vuelve a hacer historia en el Mundial
Messi comenzó el Mundial 2026 con un hat-trick en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia. Rompió a llorar tras su primer gol, visiblemente emocionado. Después, admitió que las lágrimas reflejaban unos días complicados por motivos personales ajenos al fútbol y agradeció a sus compañeros y a la delegación por apoyarlo.
Con esta tripleta, Messi igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Argentina?
Argentina, líder del Grupo J, buscará afianzarse en la cima cuando enfrente a Austria el 22 de junio. Su próximo rival también empezó con buen pie al vencer 3-1 a Jordania en la primera jornada. Tras este duelo clave, Messi y la Albiceleste cerrarán la fase de grupos ante Jordania.