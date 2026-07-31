Getty Images Sport
Traducido por
El padre de la estrella del Everton responde a las afirmaciones de que ha acordado un traspaso este verano al gigante de la Saudi Pro League Al-Hilal
Al Hilal va a por Ndiaye
Según se informa, el gigante de la Saudi Pro League Al-Hilal está presionando con fuerza para fichar al extremo del Everton Ndiaye y reforzar las opciones ofensivas de Simone Inzaghi este verano. Según el medio español Marca, Al-Hilal ha identificado a Ndiaye como un objetivo prioritario para las bandas gracias a su flexibilidad táctica. Mientras tanto, una información separada del periódico saudí Asharq Al-Awsat revela que el club está dispuesto a tentar al jugador de 26 años con un lucrativo paquete salarial de 270.000 £ por semana.
- Getty Images Sport
El padre rechaza los rumores sobre Arabia Saudí
Respondiendo a la creciente especulación sobre su traspaso, el padre del jugador, Mouhamadou Abdoulaye Ndiaye, hizo una aclaración tajante para acallar los rumores. En una entrevista recogida por el medio senegalés wiwsport.com, confirmó haber hablado directamente con su hijo sobre la oferta de Oriente Medio: "Mucha gente me llamó para decirme que Iliman se iba a marchar. Pero tranquilos, no se va a ninguna parte".
Abdoulaye continuó: "Me llamó esta mañana. Incluso le gasté una broma con unas palabras en árabe, y nos reímos por ello. Me hizo saber que no tenía intención de irse a Arabia Saudí".
Ndiaye apunta al éxito deportivo
Desde que fichó por el Everton procedente del Marsella en julio de 2024 con un contrato de cinco años, Ndiaye, que ha sumado 44 goles y 23 asistencias a lo largo de su carrera, está priorizando su desarrollo deportivo y sus ambiciones internacionales por encima del beneficio económico, según su padre.
Abdoulaye añadió: "Todavía tiene planes. Sabe que tiene que seguir trabajando más duro. Senegal lo necesita, igual que él necesita a Senegal. Todo lo que hace hoy, lo hace por su país. Sabe que allí puede ganar mucho dinero, pero también cree que su nivel podría bajar.
"No es de los que priorizan el dinero por encima de su carrera. Su objetivo es ganar otra Copa Africana de Naciones con Senegal, ganar el Mundial y, algún día, convertirse en ganador del Balón de Oro. Eso es lo que le motiva hoy".
- Getty Images Sport
El Everton retiene a un atacante clave
Esta postura firme supone una tranquilidad bienvenida para el Everton, que busca conservar a un activo ofensivo clave de cara a la nueva campaña. La cúpula del Everton se encuentra en una posición sólida, con el jugador vinculado por un contrato de larga duración en Goodison Park. Ndiaye tratará ahora de seguir siendo una referencia vital para el Everton, que comenzará su temporada de la Premier League en casa ante el Crystal Palace el 22 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias