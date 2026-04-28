AFP
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El padre de Khvicha Kvaratskhelia revela la postura del extremo del PSG sobre un posible traspaso este verano, ante el interés del Arsenal
Se rumorea que el Arsenal podría fichar a Kvaratskhelia
Arsenal quiere fichar a Kvaratskhelia para reforzar su ataque este verano. Según Sky Sports, los Gunners estudian su incorporación. El extremo georgiano, de 25 años, se consolidó como uno de los más peligrosos de Europa tras su traspaso de 80 millones de euros del Nápoles al PSG en enero de 2025.
Sin embargo, el Arsenal se enfrenta a una dura batalla: el PSG considera al capitán georgiano intocable tras dieciocho meses de gran nivel en París y, como actuales campeones de Europa, quieren mantener unida su plantilla, por lo que un traspaso al Emirates Stadium parece cada vez más complicado.
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Badri desmiente los rumores sobre su salida
En declaraciones a Kviris Palitra, recogidas por Fabrizio Romano, el padre del jugador, Badri, ha desmentido los rumores sobre una posible salida este verano. Asegura que su hijo está satisfecho en la Ligue 1 y no quiere marcharse mientras el equipo peleé por títulos.
«¿Que Khvicha se vaya del PSG? No lo está considerando», afirmó. «Es feliz en París, donde el club lo valora y respeta. ¿Por qué irse si gana títulos y es clave para el equipo? Si el PSG decide no seguir, evaluaremos opciones, pero hoy no se habla de eso».
Cifras espectaculares en el Parque de los Príncipes
Desde su llegada a Francia, Kvaratskhelia ha justificado su alto precio y se ha hecho un lugar en el once inicial pese a la fuerte competencia. En 74 partidos con el campeón de la Ligue 1 ha marcado 24 goles y dado 17 asistencias, incluido el tanto en la final de la Liga de Campeones que el París Saint-Germain ganó 5-0 al Inter de Milán.
Su salida del Parc des Princes parece poco probable, a menos que haya un cambio estratégico en el club. Por ahora, el «Messi georgiano» se mantiene como pieza clave de una de las delanteras más dominantes de Europa.
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El foco sigue en la segunda corona europea
Los rumores de traspaso surgen justo cuando el PSG se prepara para la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Tras saborear el éxito europeo con el club, Kvaratskhelia preferiría, según se informa, sumar más títulos a su palmarés antes que buscar un nuevo reto en Inglaterra.
Mientras el georgiano busca llevar a su equipo a otra final, los rumores sobre el interés del Arsenal no se detienen. Sin embargo, con una vida estable en París y el respaldo de la directiva, Kvaratskhelia parece destinado a seguir siendo clave en el proyecto del PSG a corto plazo.