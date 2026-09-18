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El Oxford United se disculpa y retira una línea de ropa después de que el diseño «United 93» llame la atención sobre la tragedia del 11-S
Un desastroso error de imagen provoca una reacción inmediata en contra
El Oxford United ha retirado oficialmente su nueva línea «Campus Clothing» de sus tiendas físicas y de su tienda online después de que la marca desatara una importante polémica por sus asociaciones históricas.
La colección incluía varios artículos que mostraban de forma destacada el texto «United 93» en la parte trasera, un diseño pensado para celebrar el año de fundación del club, 1893.
Sin embargo, la elección de ese texto resultó ser un error de enormes proporciones, ya que refleja directamente el distintivo de llamada del vuelo 93 de United Airlines, el cuarto avión secuestrado implicado en los ataques del 11-S en Estados Unidos.
- AFP
La trágica historia del 11-S de United 93
La carga histórica del apelativo «United 93» está bien documentada, ya que hace referencia al vuelo que se estrelló en Shanksville, Pensilvania, el 11 de septiembre de 2001. Las 44 personas que iban a bordo del avión murieron después de que los pasajeros y la tripulación se enfrentaran a los secuestradores, de quienes se creía que tenían como objetivo el edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington D. C.
La historia fue inmortalizada posteriormente en la aclamada docudrama de 2006 titulada 'United 93'.
Contexto de la tragedia del 11 de septiembre
La sensibilidad en torno al nombre «United 93» se debe a la enorme magnitud de los ataques de 2001. Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales de pasajeros en Estados Unidos, lo que provocó la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York y un devastador ataque contra el Pentágono, cerca de Washington D. C.
El cuarto avión, el United 93, se convirtió en un símbolo de resistencia y tragedia después de que la lucha a bordo hiciera que el avión se estrellara en una zona rural de Pensilvania en lugar de impactar contra un objetivo político de alto perfil. Dada la dimensión global de estos acontecimientos, cualquier asociación, incluso accidental, se considera extremadamente sensible por la comunidad internacional.
De cara al futuro y revisiones internas
Mientras el club trata de dejar atrás el incidente, el foco se ha desplazado hacia una revisión total de cómo se aprueba la mercancía. La retirada de la línea «Campus Clothing» probablemente supondrá una pérdida económica para el club, ya que se desechará el inventario para garantizar que no se cause más ofensa. Sin embargo, el consejo consideró mucho más importante el aspecto de la gestión de la reputación en esta decisión.
Este incidente sirve de advertencia para otros equipos de la EFL y de fuera de ella que utilizan con frecuencia años de fundación y títulos abreviados en prendas de estilo de vida.
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