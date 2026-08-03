El patrocinio del Mundial se ha convertido en una inversión que genera beneficios más allá de los terrenos de juego, después de que un reciente informe revelara ganancias de miles de millones de dólares logradas por las marcas globales vinculadas al torneo, en un momento en el que la organización por parte de Marruecos del Mundial 2030 (junto a Portugal y España) se perfila como una oportunidad excepcional para que las empresas africanas refuercen su presencia en el escenario mundial.
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El otro rostro del Mundial: un logro saudí en la cima y Marruecos brinda a África una oportunidad dorada
Valor de la marca
Un informe elaborado por la firma Brand Finance reveló que 21 marcas mundiales, encabezadas por la compañía saudí Aramco, obtuvieron ganancias de 7.200 millones de dólares en el valor de sus marcas gracias al patrocinio del Mundial 2026.
El informe señaló que este valor no representa los beneficios directos ni los ingresos que las empresas obtuvieron durante el torneo, sino que refleja el incremento estimado en el valor financiero de la marca, basándose en el aumento de su nivel de reconocimiento y la mejora de su reputación entre el público, así como en el refuerzo de las oportunidades de crecimiento de sus beneficios futuros como resultado de su vinculación con el Mundial.
El informe también mostró que los sectores de la tecnología, los automóviles, los servicios financieros y los bienes de consumo fueron los más beneficiados por el patrocinio del torneo.
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Aramco lidera y otras empresas logran grandes beneficios
Saudi Aramco encabezó la lista de empresas en cuanto al aumento absoluto del valor de marca, tras sumar 1.080 millones de dólares.
La compañía también lideró en cuanto a la contribución estimada al valor corporativo (el valor total de la empresa), que alcanzó cerca de 26.142 millones de dólares, según las estimaciones de la firma «Brand Finance».
Verizon se situó en el segundo puesto con un aumento de 1.030 millones de dólares, seguida de Hyundai, que sumó 836 millones de dólares, luego Coca-Cola con 733 millones de dólares, Bank of America con 631 millones de dólares, Visa con 532 millones de dólares, Home Depot con 402 millones de dólares y Kia con 365 millones de dólares.
Al medir el crecimiento como porcentaje en comparación con el valor original de la marca antes del torneo, Lenovo encabezó la lista con una tasa de crecimiento del 4,2 %, seguida de Kia con un 3,5 %, luego Hyundai con un 3,4 %, y Aramco se ubicó en el cuarto lugar con un 2,3 %, seguida de Hisense con un 2,1 %.
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Inversión de miles de millones de dólares
El informe estimó que la inversión total de los 21 patrocinadores en el Mundial ascendió a unos 2.800 millones de dólares, lo que generó 7.200 millones de dólares en valor adicional de marca, además de 61.000 millones de dólares en valor empresarial de las compañías (es decir, el valor total de la empresa).
El análisis de The Playmaker Clubhouse también señaló que el coste del patrocinio del Mundial 2026 osciló entre 52 y 76 millones de libras esterlinas, a cambio de llegar a una audiencia estimada en unos 5.000 millones de aficionados en todo el mundo.
Oportunidad africana con el Mundial 2030
Según el sitio Business Insider «África», a pesar de los grandes beneficios logrados por las empresas patrocinadoras, la lista de patrocinadores globales oficiales de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no incluyó a ninguna empresa cuya sede principal se encuentre en África.
El informe considera que la organización por parte de Marruecos del Mundial 2030 en asociación con España y Portugal representa una oportunidad histórica para las empresas africanas de entrar en el sistema de patrocinio oficial y en las asociaciones regionales, lo que contribuiría a aumentar el valor de sus marcas y a reforzar su presencia global.
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