El orgulloso Mark Van Bommel se niega a entrar en pánico tras la amarga derrota de Bélgica ante la Francia de Zinedine Zidane

Bélgica estuvo a solo unos minutos de asegurar un trabajado empate contra su rival antes de que Michael Olise sacara un momento de magia. El extremo del Bayern de Múnich recogió el balón, dejó atrás a Arthur De Cuyper y emprendió una espectacular carrera en solitario de 60 metros antes de batir con una definición precisa a Davy Lammens en el minuto 88. Fue un resultado cruel para una Bélgica que compitió con valentía durante todo un duelo de alto voltaje ante un estadio lleno.

El equipo de Zinedine Zidane dominó durante grandes tramos del primer periodo, con Desire Doue estrellando un balón en el larguero muy pronto y con Lammens obligado a realizar varias paradas de mérito. Sin embargo, Bélgica también tuvo sus opciones para ponerse por delante, sobre todo cuando Charles De Ketelaere no logró conectar un centro de Kevin De Bruyne con la portería completamente vacía. Aunque el resultado deja a Bélgica con tres puntos en dos partidos, el nivel mostrado ante una de las grandes selecciones del mundo ofreció muchos motivos para el optimismo entre los aficionados locales.