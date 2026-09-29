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El orgulloso Mark Van Bommel se niega a entrar en pánico tras la amarga derrota de Bélgica ante la Francia de Zinedine Zidane
Desgarrador final para Bélgica
Bélgica estuvo a solo unos minutos de asegurar un trabajado empate contra su rival antes de que Michael Olise sacara un momento de magia. El extremo del Bayern de Múnich recogió el balón, dejó atrás a Arthur De Cuyper y emprendió una espectacular carrera en solitario de 60 metros antes de batir con una definición precisa a Davy Lammens en el minuto 88. Fue un resultado cruel para una Bélgica que compitió con valentía durante todo un duelo de alto voltaje ante un estadio lleno.
El equipo de Zinedine Zidane dominó durante grandes tramos del primer periodo, con Desire Doue estrellando un balón en el larguero muy pronto y con Lammens obligado a realizar varias paradas de mérito. Sin embargo, Bélgica también tuvo sus opciones para ponerse por delante, sobre todo cuando Charles De Ketelaere no logró conectar un centro de Kevin De Bruyne con la portería completamente vacía. Aunque el resultado deja a Bélgica con tres puntos en dos partidos, el nivel mostrado ante una de las grandes selecciones del mundo ofreció muchos motivos para el optimismo entre los aficionados locales.
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Van Bommel se mantiene desafiante
A pesar del dolor de una derrota en los últimos minutos, Van Bommel se negó a dejar que el resultado eclipsara el progreso táctico que ha hecho su equipo en muy poco tiempo. Hablando tras el pitido final, el exinternacional neerlandés no tardó en elogiar la implicación de su plantilla. «La decepción fue enorme en el vestuario», admitió Van Bommel durante su rueda de prensa posterior al partido. «Es una pena encajar ese gol al final del partido. Los jugadores jugaron con mucho compromiso».
El entrenador fue más allá, al sugerir que el marcador no reflejaba la calidad de la actuación. «Todos merecen al menos un 7 sobre 10», señaló Van Bommel. «No tengo nada que reprocharles. Son jugadores inteligentes y de calidad. No debemos ser críticos; vamos por el buen camino. Nuestra forma de presionar, nuestros cambios de banda y nuestra manera de crear ocasiones fueron buenas. Se puede ver la idea detrás de nuestras acciones. Se notaba que todos lo estaban disfrutando. Los detalles están bien dominados. Simplemente no conseguimos marcar».
Crecimiento táctico ante una oposición de élite
El partido sirvió como una importante prueba de fuego para la filosofía de Van Bommel, especialmente al llegar apenas tres días después de una impresionante victoria en Italia. Francia se presentó con un equipo con rotaciones, pero el técnico belga rechazó cualquier insinuación de que su equipo se hubiera medido a un rival debilitado. Señaló que Francia se encuentra, de forma natural, más avanzada en su ciclo de desarrollo bajo Zidane, mientras que su etapa al frente del equipo aún está en sus inicios. El enfoque sigue puesto de lleno en el proyecto a largo plazo de construir un equipo capaz de competir al más alto nivel dentro de dos años.
Van Bommel quiso recordar a quienes observaban que esta era apenas su primera semana trabajando con el grupo en un contexto competitivo. "No podemos decir que jugamos contra un equipo B. Fue un equipo sólido", explicó el entrenador. "Por supuesto, Francia está más adelantada que nosotros. No puedo negarlo. El lunes, puede que nos exijan aún más en su campo. Esta es solo nuestra primera semana juntos, no debemos olvidarlo. Nuestro objetivo es la Eurocopa dentro de dos años. Pero estoy muy contento con nuestra actuación".
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El grupo de la Nations League, completamente abierto
El resultado reconfigura la clasificación del Grupo A1 y deja a Bélgica con mucho trabajo por hacer en sus próximos compromisos. Tras la victoria de Italia por 4-1 sobre Turquía, la Azzurra ha igualado a Bélgica con tres puntos, mientras que Francia lidera la tabla con un pleno de seis. Turquía sigue en el fondo de la clasificación sin puntuar. La presión se traslada ahora a la próxima jornada, en la que Van Bommel estará desesperado por volver a la senda de la victoria y mantener el impulso generado durante sus primeras semanas al mando. Bélgica centra ahora su atención en el duelo del viernes contra Turquía en Sclessin, un partido que se ha vuelto vital para sus esperanzas de avanzar en el torneo.
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