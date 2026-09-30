El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, explicó la gravedad de la situación y declaró: "La decisión principal establece los hechos de lo ocurrido en el Manchester City durante este periodo. Detalla cómo el club incumplió sistemáticamente las Reglas de la Premier League durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier League de llevar este caso contra el Manchester City".

En respuesta, el club mantuvo su postura desafiante: "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados".