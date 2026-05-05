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El Oporto ejerce la opción de compra del defensa del Arsenal Jakub Kiwior en un traspaso definitivo por 19 millones de libras
Confirmado oficialmente el traspaso definitivo
Según un comunicado oficial del club del lunes, el Oporto ha ejercido la cláusula de compra de Kiwior. El defensa, de 26 años, llegó cedido por 1,7 millones de libras, pero ahora el equipo portugués lo ha fichado en propiedad. El club informó: «El FC Porto ha ejercido la opción de compra incluida en el contrato de cesión con el Arsenal FC y ahora posee los derechos de inscripción deportiva y el 100 % de los derechos económicos de Jakub Kiwior por un importe fijo de 17 millones de euros (14,5 millones de libras), más un componente variable de hasta 5 millones de euros (4,3 millones de libras), sujeto al cumplimiento de objetivos».
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Estructura del acuerdo y permanencia en el Arsenal
El traspaso podría llegar a 19 millones de libras si se cumplen todas las cláusulas de rendimiento. El Arsenal se ha reservado una participación económica en Kiwior, quien jugó 68 partidos tras fichar por 16,7 millones de libras en enero de 2023. En el comunicado oficial se indica: «El Arsenal FC se ha reservado 2 millones de euros de cualquier futura transferencia del jugador».
Kiwior firma un contrato de cuatro años
Kiwior se ha consolidado esta temporada como pieza clave de la defensa: ha jugado 38 partidos y 3.022 minutos en todas las competiciones, además de aportar dos asistencias y ayudar al equipo a ganar la Liga de Portugal. Para proteger su inversión, el Oporto le ha firmado un contrato multimillonario. El club anunció que ha firmado con el defensa internacional polaco un «contrato válido hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión fijada en 70 millones de euros (60 millones de libras)».
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El Oporto busca seguir la racha tras la conquista del título
Con su futuro y el título liguero asegurados, Kiwior se centrará en afianzar la zaga mientras el Oporto prepara la próxima Liga de Campeones. Su compromiso a largo plazo aporta estabilidad y garantiza un pilar defensivo fiable para aspirar a títulos nacionales y continentales en los próximos años.