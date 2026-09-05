Hansi Flick mantuvo la incógnita sobre el once del Barcelona ante el Valencia, después de que el último entrenamiento previo al partido presenciara una sorpresa relacionada con Lamine Yamal, mientras el técnico alemán se prepara para realizar varios cambios al inicio de una semana cargada de LaLiga y Liga de Campeones.
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El obstáculo de Yamal y una situación sin precedentes: incertidumbre en el Barcelona antes del duelo ante el Valencia
Lamine Yamal siembra las dudas
Según un informe del diario Sport, Lamine Yamal se ausentó del último entrenamiento del Barcelona antes del duelo ante el Valencia, en una gran sorpresa después de que 23 jugadores participaran en la sesión de entrenamiento, entre ellos Gavi, Gabriel Jesus y Dominik Livakovic, mientras que la estrella del Barcelona se ejercitó por separado.
Flick explicó que Yamal recibió un golpe en el último periodo, por lo que el cuerpo técnico prefirió que entrenara alejado del grupo, asegurando que viajará con el equipo a Valencia, a la espera de la decisión final sobre su participación.
Flick afirmó que el jugador quiere disputar el partido y no le gusta entrenar en solitario, señalando que atraviesa un buen momento en cuanto a nivel, mentalidad y moral, además de elogiar su actuación en el último partido.
El técnico alemán añadió que considera que jugar es mejor para Yamal que entrenar, pero subrayó la necesidad de esperar para saber si será titular o si tendrá descanso.
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Un obstáculo inesperado: inquietud y calor sofocante
El diario continuó: "Este es un obstáculo inesperado para el técnico alemán. Por eso, imaginamos que siente cierta preocupación. Yamal, que ha sido incluido en la lista de candidatos al puesto de capitán, disputará ese partido de Mestalla, que se celebrará en un ambiente caluroso y sofocante, y está rodeado de un cuidado especial".
Y prosiguió: "Esto representa un inconveniente, por supuesto, para ambos equipos, pero debe tenerse muy en cuenta. Se espera que la temperatura en el estadio del Valencia alcance alrededor de los 34 grados centígrados a la hora del partido. Es una idea malísima, y todavía estamos en pleno verano, fijar el partido en el momento de mayor calor del día".
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Flick recurre al banquillo: una situación sin precedentes
La lista del Barcelona incluye a 24 jugadores, después de que Flick llevara a todos los futbolistas disponibles a Valencia, aplazando la decisión de descartar a uno solo hasta antes del inicio del partido, ya que uno de los integrantes de la convocatoria se verá obligado a seguir el encuentro desde la grada.
Es la primera vez que Flick se enfrenta a esta situación durante la temporada, tras el regreso de Gavi de su lesión y la disponibilidad de Gabriel Jesus.
La lista también contó con la primera aparición del portero croata Livakovic, que se espera sea el segundo en el orden de los guardametas.
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Semana cargada: la persecución al Real Madrid
Sport aseguró: "Habrá cambios y Flick recurrirá a los jugadores suplentes en una semana que incluye dos partidos: el estreno en la Liga de Campeones ante el Feyenoord y el Valencia, un encuentro también de vital importancia para forjar una primera diferencia de puntos esta temporada respecto al Real Madrid".
Y concluyó: "El tropiezo del Real Madrid en el Villamarín le brinda al Barcelona la oportunidad de lograr una diferencia de tres puntos por primera vez sobre su eterno rival. De esta manera, ganar en Mestalla le garantiza al equipo de Flick terminar la cuarta jornada como líder en solitario. Y lo más importante, mantener el gran rendimiento que ha mostrado el equipo desde el inicio de la temporada. Seguir avanzando con paso firme es fundamental ahora".
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