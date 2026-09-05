El obstáculo de Yamal y una situación sin precedentes: incertidumbre en el Barcelona antes del duelo ante el Valencia

Según un informe del diario Sport, Lamine Yamal se ausentó del último entrenamiento del Barcelona antes del duelo ante el Valencia, en una gran sorpresa después de que 23 jugadores participaran en la sesión de entrenamiento, entre ellos Gavi, Gabriel Jesus y Dominik Livakovic, mientras que la estrella del Barcelona se ejercitó por separado.

Flick explicó que Yamal recibió un golpe en el último periodo, por lo que el cuerpo técnico prefirió que entrenara alejado del grupo, asegurando que viajará con el equipo a Valencia, a la espera de la decisión final sobre su participación.

Flick afirmó que el jugador quiere disputar el partido y no le gusta entrenar en solitario, señalando que atraviesa un buen momento en cuanto a nivel, mentalidad y moral, además de elogiar su actuación en el último partido.

El técnico alemán añadió que considera que jugar es mejor para Yamal que entrenar, pero subrayó la necesidad de esperar para saber si será titular o si tendrá descanso.