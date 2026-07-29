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El objetivo de fichaje del Arsenal, Vinicius Junior, SEGUIRÁ en el Real Madrid, con Jose Mourinho contando con el extremo brasileño para un papel clave
Mourinho considera a Vinicius un galáctico indispensable
Según Sky Sports News, Vinicius seguirá en el Madrid más allá de este verano, ya que el club español no tiene intención de venderlo y confía en que acepte un nuevo contrato. Esta noticia supone un duro golpe para el Arsenal, que había estado siguiendo la situación con muchísimo interés mientras el jugador entraba en la fase final de su actual contrato. Se entiende que Mourinho valora mucho a Vinicius y quiere que siga siendo uno de los miembros clave del equipo.
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Las negociaciones contractuales están a punto de acelerarse
La cúpula del Bernabéu se está moviendo con rapidez para asegurar el futuro a largo plazo del jugador y alejar cualquier interés persistente de la Premier League. El lunes, Sky Sports News informó de que esta semana se celebrarán nuevas conversaciones sobre su futuro entre el Real Madrid y sus representantes. El club quiere evitar cualquier incertidumbre en torno a su estrella, especialmente cuando solo queda un año de su contrato actual.
El presidente del club, Florentino Pérez, está implicado personalmente y ha expresado públicamente su deseo de que Vinicius siga a largo plazo. El Madrid tampoco quiere que agote su contrato hasta quedar como agente libre, dado que su valor está estimado en alrededor de 137 millones de libras.
El interés del Arsenal choca con un muro infranqueable
El interés de Madrid en Yan Diomande ha llamado la atención del Arsenal, que parece querer aprovechar la situación para fichar a Vinicius. A pesar del optimismo en el norte de Londres, la operación por el brasileño parece haberse topado con un obstáculo definitivo. Arteta ha mostrado un gran interés en añadir a sus filas a un auténtico jugador de talla mundial capaz de decidir partidos para ayudar al Arsenal a convertirse en una fuerza dominante en las competiciones nacionales y europeas.
La situación en torno a Vinicius presenta algunos de los rasgos clásicos de una disputa por un nuevo contrato: informaciones sobre un punto muerto por las exigencias salariales, el interés emergente del Arsenal y más conversaciones por delante. Pero todavía no hay pruebas públicas sólidas de que Vinicius quiera dejar Madrid por ningún motivo, deportivo o de otro tipo.
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¿Qué pasa ahora?
Vinicius es mucho más que un extremo izquierdo sobresaliente. Es una superestrella global y un galáctico en todos los sentidos. Perder a una figura así durante una transición en el banquillo habría supuesto un golpe importante para la estabilidad del club, por lo que Mourinho y Perez han cerrado filas para asegurar su continuidad.
Todo apunta a que la afición del Arsenal tendrá que buscar en otro sitio su fichaje estrella del verano, mientras el brasileño se prepara para liderar el ataque del nuevo Madrid de Mourinho.
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