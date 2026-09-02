La operación representa un paso crucial en la expansión de la liga, que siempre ha mirado más allá de las directrices de limitarse a servir como estructura de reserva de la MLS. A principios de este año, la MLSNP anunció su intención de que los clubes cambien de marca y se establezcan en nuevos mercados, con la expectativa de que puedan funcionar como equipos independientes que "alimenten" a los clubes de la MLS.

El filial del NYCFC funcionará de una manera muy similar. Aunque jugará sus partidos en el complejo deportivo NEXUS, en Nueva Jersey, seguirá estando controlado por el NYCFC, que, de forma crucial, conservará el poder sobre el movimiento de jugadores mientras busca desarrollar talento juvenil.

"New York City FC siempre ha estado comprometido con el desarrollo de la próxima generación de jugadores y aficionados locales al fútbol, y la asociación con Hometown Soccer Holdings es el paso más reciente para reforzar esa misión", dijo Brad Sims, CEO de New York City FC, en un comunicado.

"Estamos entusiasmados por estar a la vanguardia de la nueva era de MLS NEXT Pro y ayudar a construir lo que sabemos que será un club increíble para el condado de Middlesex. Que nuestros jóvenes jugadores profesionales formen parte de un club con una afición e identidad propias, mientras juegan en un estadio construido específicamente para ello en el condado de Middlesex, ayudará a acelerar su desarrollo.

"Igual de importante, el Middlesex Regional Hub aprovechará uno de los principales mercados futbolísticos del país, apoyándose en la ya próspera cultura futbolística de Nueva Jersey y en su sólida cantera de jóvenes jugadores. Esperamos crear nuevas oportunidades para que los jugadores locales entren en la vía de desarrollo del New York City FC y seguir construyendo sobre nuestro legado en el desarrollo de grandes talentos."