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El NYCFC anuncia el cambio de marca y la reubicación de su equipo de MLS Next Pro en la ambiciosa iniciativa de liga patrocinada por Hometown Soccer Holdings
- Pacific Press Agency
Abriendo camino para MLSNP
La operación representa un paso crucial en la expansión de la liga, que siempre ha mirado más allá de las directrices de limitarse a servir como estructura de reserva de la MLS. A principios de este año, la MLSNP anunció su intención de que los clubes cambien de marca y se establezcan en nuevos mercados, con la expectativa de que puedan funcionar como equipos independientes que "alimenten" a los clubes de la MLS.
El filial del NYCFC funcionará de una manera muy similar. Aunque jugará sus partidos en el complejo deportivo NEXUS, en Nueva Jersey, seguirá estando controlado por el NYCFC, que, de forma crucial, conservará el poder sobre el movimiento de jugadores mientras busca desarrollar talento juvenil.
"New York City FC siempre ha estado comprometido con el desarrollo de la próxima generación de jugadores y aficionados locales al fútbol, y la asociación con Hometown Soccer Holdings es el paso más reciente para reforzar esa misión", dijo Brad Sims, CEO de New York City FC, en un comunicado.
"Estamos entusiasmados por estar a la vanguardia de la nueva era de MLS NEXT Pro y ayudar a construir lo que sabemos que será un club increíble para el condado de Middlesex. Que nuestros jóvenes jugadores profesionales formen parte de un club con una afición e identidad propias, mientras juegan en un estadio construido específicamente para ello en el condado de Middlesex, ayudará a acelerar su desarrollo.
"Igual de importante, el Middlesex Regional Hub aprovechará uno de los principales mercados futbolísticos del país, apoyándose en la ya próspera cultura futbolística de Nueva Jersey y en su sólida cantera de jóvenes jugadores. Esperamos crear nuevas oportunidades para que los jugadores locales entren en la vía de desarrollo del New York City FC y seguir construyendo sobre nuestro legado en el desarrollo de grandes talentos."
¿Una comunidad necesitada?
Los organizadores esperan que la franquicia, aún sin nombre, se adapte a las necesidades de un mercado potencialmente fructífero. El condado de Middlesex alberga a 900.000 personas, y Nueva Jersey lleva mucho tiempo siendo un semillero del fútbol en Estados Unidos, al generar algunos de los nombres más destacados en las estructuras de la selección masculina de Estados Unidos y la MLS.
«Llevar el fútbol profesional al condado de Middlesex y a sus casi 900.000 residentes nos convertirá en un nuevo y emocionante destino deportivo en Nueva Jersey», afirmó Ronald G. Rios, director de la Junta de Comisionados del condado de Middlesex. «La Junta de Comisionados del condado y yo sabemos que este nuevo club impulsará la cultura futbolística en nuestra región y atraerá un nuevo interés por este deporte, especialmente entre nuestros jóvenes. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a New Jersey MLS NEXT Pro, Hometown Soccer Holdings y New York City FC a NEXUS y a nuestra comunidad. No tenemos ninguna duda de que dejarán una huella duradera en nuestros residentes y atraerán a más visitantes a nuestra región».
¿Más ampliación por llegar?
La noticia llega después del anuncio en abril de una «inversión estratégica» entre la MLS y KKR, un grupo de inversión. Esperan establecer equipos diferenciados en nuevos mercados que luego alimenten a los clubes de la MLS. El objetivo, a largo plazo, es crear nuevas marcas y construir estadios de capacidad media. Los clubes de la MLS tendrán la opción de ceder los derechos comerciales a la propia KKR o mantener el control, aunque se espera que la mayoría se adhiera. Se considera una iniciativa clave mientras la MLS busca ampliar su base de jugadores.
- MLS
MLSNP, ¿una historia de éxito?
MLS NEXT Pro ha sido hasta ahora una vía exitosa para generar talento para la principal liga de Estados Unidos. Ahora cuenta con 30 franquicias, de las cuales 27 están afiliadas a equipos de la MLS. Cientos de jugadores que pasaron o se formaron en la MLSNP han jugado desde entonces en la propia MLS. Se espera que la liga anuncie franquicias adicionales no afiliadas en los próximos años, mientras que se ha animado a más clubes de la MLS a renovar la marca de sus equipos afiliados.
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