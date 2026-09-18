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«El número tiene que ser el correcto»: Yankuba Minteh, valorado en 70 millones de libras, aún puede fichar por el Liverpool, ya que una leyenda del Brighton dice que el extremo derecho «encajaría» en las necesidades de Anfield
El Liverpool necesita un sustituto adecuado para Salah
Tras permitir que Mohamed Salah se marchara como agente libre en el último año de su contrato, los pesos pesados de la Premier League de Merseyside sabían desde hace tiempo que necesitaban refuerzos en su parcela ofensiva.
Con el nuevo técnico Andoni Iraola al mando, el prometedor español Victor Munoz fue arrebatado a Osasuna, mientras se desembolsaron 123 millones de libras (164 millones de dólares) para hacerse con el internacional francés Bradley Barcola, ganador de la Champions League, en su adiós al Paris Saint-Germain.
Tanto esos dos fichajes, junto al neerlandés Cody Gakpo y la joven perla Rio Ngumoha, prefieren partir desde la izquierda. Se intentó encontrar un relevo para Salah, con ofertas presentadas por Minteh y la estrella del Crystal Palace Ismaila Sarr.
Se dice que el Brighton rechazó 50 millones de libras (67 millones de dólares) y 60 millones de libras (80 millones de dólares), ya que espera una cifra más cercana a los 70 millones de libras (94 millones de dólares), y Minteh aún no ha podido jugar con el equipo de Fabian Hurzeler en 2026-27 después de sufrir una lesión de tobillo durante la pretemporada que requirió cirugía.
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El Brighton pide 70 millones de libras por cualquier venta de Minteh
Puede que el Liverpool vuelva a interesarse en enero, ya que sus necesidades evidentes no van a desaparecer, y el exdelantero de las Gaviotas Zamora, que hablaba en asociación con BetWright apuestas de la Premier League, dijo a GOAL al ser preguntado por si ve posible que se alcance un acuerdo: «Posiblemente».
«Cada uno es diferente. Cada uno reacciona de forma distinta ante estas consultas, ante estos clubes que llegan. Algunos dicen: “Vale, déjalo pasar, déjame seguir jugando al fútbol”. Otros piensan: “De verdad quiero ir allí, haré cualquier cosa para llegar ahora”.
«Y depende del agente, depende también de la gente que tenga a su alrededor. Así que cada uno es diferente, pero sí, el Liverpool sigue teniendo necesidad, y él es muy directo. Mete el balón en el área. Les encajaría. Sí creo que les encajaría, pero el Brighton no va a dejar salir a alguien por nada.
«Ya has visto que sacan buen rendimiento económico por todos los jugadores que venden. Así que, en primer lugar, la cifra tiene que ser la adecuada para el Brighton. Y ojalá esa cifra sea la correcta. Y, oye, ojalá se marche, si ese es el lugar al que quiere ir.
«El Brighton tiene una forma de sacar cada vez más jugadores, y se ve. Yankuba no ha estado allí recientemente, pero los chicos que han llegado han hecho todos un gran trabajo».
Lo que ha dicho Hurzeler, entrenador del Brighton
Hurzeler ha dicho sobre la situación de Minteh: «Si todo el equipo tiene éxito y el jugador individual brilla, entonces Yankuba volverá a recibir mucha atención y quizá pueda cumplir su sueño en el próximo mercado de fichajes.
»Lleva los colores del Brighton, lleva el escudo del Brighton. Lleva ya dos años con nosotros como parte de la plantilla. Ha logrado grandes cosas junto a los chicos. Ahora también le toca a él comprometerse.
»Al final, siempre decimos que queremos tener éxito como club y entonces puedes brillar como individuo. Eso es lo que hemos demostrado en el pasado. Si logramos cosas juntos, la atención llegará a los jugadores individualmente y también será así esta temporada».
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El Brighton, famoso por obtener enormes beneficios por traspasos
El Brighton fichó a Minteh procedente del Newcastle por 30 millones de libras (40 millones de dólares) en el verano de 2024. Ha firmado 10 goles con el club en 73 apariciones, y su pedigrí en la Premier League ya no admite discusión.
Se obtendría un beneficio importante si se autoriza una venta, al igual que ocurrió antes con Moises Caicedo, Marc Cucurella, Joao Pedro y Alexis Mac Allister, pero el Liverpool tendrá que rascarse un poco más el bolsillo si de verdad quiere arrebatarle a un rival nacional a un jugador que podría seguir los pasos demoledores de Salah y batir récords.
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