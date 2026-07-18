El nuevo seleccionador de Croacia ruega a Luka Modric que siga jugando con la selección tras la inesperada derrota en el Mundial

El futuro de Modric mantiene en vilo a Croacia y es uno de los principales temas de conversación en la Serie A. El Milan espera con impaciencia una respuesta definitiva del veterano centrocampista sobre su futuro en el club.

Los rossoneri hacen todo lo posible para que se quede un año más: el propietario Gerry Cardinale y el entrenador Rubén Amorim le exponen el nuevo proyecto en persona.

Tras quedarse fuera de la Liga de Campeones, se había informado de que el centrocampista, que cumplirá 41 años en septiembre, se retiraría tras el Mundial, pero la posibilidad de que ejerza la opción de prorrogar su contrato sigue viva.