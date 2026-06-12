Cada generación brasileña tiene un jugador que destaca antes incluso de tocar el balón: llega rodeado de expectativas y comparaciones, y aún debe escribir su propia historia.

Con el inicio de la Copa del Mundo de 2026, un nuevo nombre resuena entre la afición y la prensa, no solo por sus logros actuales, sino por lo que muchos creen que aún puede conseguir.

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Brasil suele forjar estrellas en los grandes escenarios y el Mundial es donde los talentos se vuelven leyendas o ven sus sueños desvanecerse por la presión.

Este año, un joven de 18 años se prepara para su primera gran prueba: el letal delantero Endrick.