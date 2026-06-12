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El nuevo Ronaldo... ¿Nacerá en el Mundial de Estados Unidos otro fenómeno brasileño?

FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Endrick
Brasil
Marruecos
EE. UU.

¿Se producirá el milagro?

Cada generación brasileña tiene un jugador que destaca antes incluso de tocar el balón: llega rodeado de expectativas y comparaciones, y aún debe escribir su propia historia.

Con el inicio de la Copa del Mundo de 2026, un nuevo nombre resuena entre la afición y la prensa, no solo por sus logros actuales, sino por lo que muchos creen que aún puede conseguir.

Lee también... Entre el escándalo y la historia... ¿Cómo puede la selección saudí evitar un mal arranque?

Brasil suele forjar estrellas en los grandes escenarios y el Mundial es donde los talentos se vuelven leyendas o ven sus sueños desvanecerse por la presión.

Este año, un joven de 18 años se prepara para su primera gran prueba: el letal delantero Endrick.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ronaldo sigue sin desaparecer del panorama

    Desde que Endrick destacó en Brasil, se le compara con Ronaldo Nazário: misma posición, misma nacionalidad y un despegue fulgurante que ya generó revuelo.

    El propio Ronaldo debutó en el Mundial muy joven y dejó una huella histórica; eso ha llevado a algunos a ver en Endrick una posible réplica de aquella historia que comenzó en discreción y estalló en el mayor escenario del mundo.

    Ronaldo integró la lista de Brasil para el Mundial de 1994, pero no jugó por su edad (17 años). Tuvo su oportunidad en 1998, con 21.

    En esa edición brilló, llevó a la Seleção a la final, marcó cuatro goles y acaparó portadas pese a la derrota ante Francia (1-3).

    Sin embargo, esta comparación es un arma de doble filo: le brinda enorme exposición mediática, pero también presión, pues el Mundial solo valora lo que ocurre en el campo.

    • Anuncios
  • WC2002-BRA-BEL-RONALDO CELEBRATESAFP

    El fenómeno brilla en el cielo del Mundial

    Ronaldo Nazário jugó cuatro Mundiales con Brasil y marcó historia con sus goles y su influencia en la «Seleção».

    En 1994 (Estados Unidos) tenía 17 años y no jugó, aunque Brasil ganó el título.

    En Francia 1998 brilló, marcó cuatro goles y llevó a Brasil a la final, que perdieron ante los anfitriones.

    En 2002 (Corea del Sur y Japón) marcó 8 goles, fue máximo goleador y guió a Brasil hacia su quinto título.

    En Alemania 2006 anotó tres más y llegó a 15 tantos en tres Copas, marca que luego superó Miroslav Klose con 16.

  • La oportunidad de tu vida... Un Mundial que no perdona los errores

    Endrick llega al Mundial 2026 con solo 18 años. En la selección de Brasil la edad no es excusa, sino una prueba de su preparación.

    Se espera que sume minutos clave, ya sea como suplente o como opción ofensiva en los momentos decisivos, por lo que cada toque suyo estará bajo la lupa.

    En un Mundial, una jugada puede convertirlo en héroe o en duda, por lo que su debut va más allá de una simple “primera aparición”.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿El inicio de una historia o solo una etapa?

    En el fútbol, algunos nombres llegan para quedarse, mientras que otros brillan un instante y luego se desvanecen bajo el peso de las expectativas. Hoy, Endrick está en la encrucijada.

    El Mundial de 2026 puede marcar el inicio de una nueva estrella o ser solo la primera prueba de un camino que necesita más tiempo y paciencia que flashes.

    Durante el torneo seguiremos preguntándonos: ¿nace un fenómeno o simplemente da sus primeros pasos?

World Cup
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