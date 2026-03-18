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¿El nuevo número 9 de los Spurs? El Tottenham se fija en la estrella del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, si logra mantenerse en la Premier League
Los Spurs lideran la carrera por Guirassy
El interés del Tottenham por Guirassy ha ido más allá de la mera observación, y según informaciones de BILD, el club habría dado pasos importantes entre bastidores. Los Spurs buscan un goleador contrastado que sirva de pilar fundamental para su próximo proyecto, siempre y cuando mantengan su permanencia en la máxima categoría. El club ha enviado a representantes para seguir al delantero en cinco partidos distintos y ha iniciado conversaciones oficiales con su agencia, KGSMI. Guirassy, que fichó por el Dortmund procedente del Stuttgart por 18 millones de euros (20,7 millones de dólares) en 2024, lleva meses valorando sus opciones. Aunque en un principio se barajó un lucrativo traspaso a Arabia Saudí, la incertidumbre en la región ha hecho que el delantero vuelva a centrar su atención en un gran reto europeo.
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Una tarifa negociable supone una ventaja
El delantero está representado por sus hermanos a través de la agencia familiar, quienes, según se informa, están muy interesados en conseguirle un papel protagonista en la reconstrucción de un equipo de primera división. Un aspecto crucial para el Tottenham es que no están sujetos a la cláusula de rescisión de 50 millones de euros (57,6 millones de dólares) que figura en el contrato de Guirassy, ya que esa cifra concreta solo se aplica a un selecto grupo de clubes «de élite» y a equipos de Arabia Saudí. Esto hace que su precio de traspaso sea totalmente negociable, lo que supone una ventaja estratégica significativa para los Spurs. Para el jugador, el fichaje por la Premier League representa la oportunidad que ha estado esperando: un aumento salarial sustancial, una plaza de titular garantizada y un proyecto a largo plazo.
El Dortmund se ve obligado a vender
El Dortmund se muestra cada vez más dispuesto a vender tras su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Atalanta, lo que le supuso un déficit de ingresos de 27 millones de euros. La venta de Guirassy cubriría este déficit financiero y proporcionaría fondos para sus propios fichajes de verano. Desde su llegada a la Bundesliga, el jugador de 30 años ha sido toda una revelación, con 55 goles y 15 asistencias en solo 88 partidos. Solo esta temporada, ha aportado 17 goles y seis asistencias en 38 encuentros. El Dortmund espera ahora que se desate una guerra de ofertas entre el Tottenham y el AC Milan para hacer subir el precio de un jugador cuyo contrato se extiende hasta junio de 2028.
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La supervivencia dicta los planes para el verano
El éxito de este fichaje depende totalmente de la capacidad del Tottenham para superar sus actuales problemas de descenso y asegurar la permanencia en la Premier League. Si logran mantenerse en la categoría, los Spurs podrán ofrecer un paquete salarial más competitivo y una plataforma internacional más amplia que el Milan, lo que los convertiría en los favoritos para hacerse con sus servicios. El rendimiento de Guirassy en las últimas semanas de la temporada de la Bundesliga será decisivo; cada gol que marque refuerza la posición negociadora del Dortmund y aviva el revuelo en torno a su futuro. Con la ventana de fichajes a la vuelta de la esquina, los aficionados estarán muy atentos para ver si el equipo del norte de Londres consigue cerrar el acuerdo por uno de los delanteros más letales de Europa.
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