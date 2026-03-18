¿El nuevo número 9 de los Spurs? El Tottenham se fija en la estrella del Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, si logra mantenerse en la Premier League

El delantero está representado por sus hermanos a través de la agencia familiar, quienes, según se informa, están muy interesados en conseguirle un papel protagonista en la reconstrucción de un equipo de primera división. Un aspecto crucial para el Tottenham es que no están sujetos a la cláusula de rescisión de 50 millones de euros (57,6 millones de dólares) que figura en el contrato de Guirassy, ya que esa cifra concreta solo se aplica a un selecto grupo de clubes «de élite» y a equipos de Arabia Saudí. Esto hace que su precio de traspaso sea totalmente negociable, lo que supone una ventaja estratégica significativa para los Spurs. Para el jugador, el fichaje por la Premier League representa la oportunidad que ha estado esperando: un aumento salarial sustancial, una plaza de titular garantizada y un proyecto a largo plazo.