Para el Milan es clave construir una plantilla a la medida de su entrenador, algo que no se ha hecho en los últimos años. La temporada pasada, muchas de las peticiones de Allegri quedaron sin respuesta. Antes tampoco se escuchó a Fonseca, a quien Ibrahimovic instó a centrarse solo en entrenar. Ahora, con cautela, parece haber una planificación conjunta con el técnico. Si este mercado de fichajes será grande y si nacerá un equipo importante lo valoraremos más adelante. De momento, Gonçalo Ramos y Gila, si llegan, son un excelente punto de partida.