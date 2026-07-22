El nuevo lateral del Chelsea, el sustituto de Anthony Gordon en el Newcastle y 10 fichajes de la Premier League que quizá te hayas perdido durante el Mundial

La Premier League vuelve a gastar una fortuna. El Tottenham fichó a Sandro Tonali y Mateus Fernandes; Elliot Anderson pasó del Nottingham Forest al Manchester City por una gran suma; y el Chelsea pagó 117 millones de libras (157 millones de dólares) al Aston Villa por Morgan Rogers, el británico más caro de la historia.

Pero no solo los grandes clubes han gastado fuerte este verano, también se concretaron fichajes más discretos mientras todos seguían el torneo al otro lado del charco.

A continuación, 10 fichajes de la Premier League que quizá te hayas perdido durante el Mundial.