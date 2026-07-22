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El nuevo lateral del Chelsea, el sustituto de Anthony Gordon en el Newcastle y 10 fichajes de la Premier League que quizá te hayas perdido durante el Mundial

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El mercado de fichajes suele acaparar las últimas páginas de los periódicos en verano, pero en años de gran torneo pasa a un segundo plano. Sin embargo, el negocio nunca duerme: durante el Mundial 2026 se cerraron varios acuerdos que pasaron desapercibidos. Tras cinco semanas y media y 104 partidos, el torneo ha terminado, así que la atención vuelve a los clubes.

La Premier League vuelve a gastar una fortuna. El Tottenham fichó a Sandro Tonali y Mateus Fernandes; Elliot Anderson pasó del Nottingham Forest al Manchester City por una gran suma; y el Chelsea pagó 117 millones de libras (157 millones de dólares) al Aston Villa por Morgan Rogers, el británico más caro de la historia.

Pero no solo los grandes clubes han gastado fuerte este verano, también se concretaron fichajes más discretos mientras todos seguían el torneo al otro lado del charco.

A continuación, 10 fichajes de la Premier League que quizá te hayas perdido durante el Mundial.

  • Emersonn (del Toulouse al Ipswich Town, 26,5 millones de libras)

    El Ipswich batió su récord de traspasos durante el Mundial, tras volver a la Premier League, fichando al joven delantero brasileño Emersonn (con dos «N») del Toulouse por 26,5 millones de libras (35,5 millones de dólares).

    Es un fichaje arriesgado: el joven de 22 años aún no ha demostrado su valía en la Premier y la temporada pasada marcó seis goles y dio dos asistencias. Si a eso le sumamos el posible descenso en 2026-27, la presión para que rinda es enorme.

    • Anuncios
  • Joao Gomes Aston VillaGetty

    Joao Gomes (del Wolverhampton al Aston Villa, 38 millones de libras)

    Aunque el fichaje se anunció tras el Mundial, el Aston Villa cerró el acuerdo durante el torneo. El club de las Midlands actuó rápido para reemplazar a Youri Tielemans, fichado por el Manchester United hace una semana, y se hizo con Joao Gomes, procedente de los Wolves, recién descendidos.

    Los 38 millones de libras (51 millones de dólares) pueden parecer muchos, pero Gomes es internacional con Brasil y ya rindió en la Premier con el Wolves. Es un centrocampista ordenado que gusta de entrar con fuerza; no reemplaza directamente al más ofensivo Tielemans, pero Unai Emery confía en que, a sus 25 años, siga progresando en un equipo más fluido. Le sigue Johan Manzambi, fichaje récord del club: el internacional suizo, por el que se pagaron 70 millones de euros (60 millones de libras/80 millones de dólares), llega del Friburgo.

  • Ilan Meslier ArsenalGetty

    Illan Meslier (del Leeds United al Arsenal, libre)

    El Arsenal ha fichado a Illan Meslier como portero suplente. El francés, de 26 años, dejó el Leeds tras acabar su contrato en junio. Su llegada genera dudas entre los fans, pues sus errores aumentaron en sus últimas temporadas.

    Aún se desconoce si será el segundo o tercer portero, por detrás de David Raya, mientras se define el futuro de Kepa Arrizabalaga. Se informa que el Arsenal no pondrá trabas al exguardameta del Chelsea, de 31 años, si llega una oferta.

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  • Oscar Mingueza (del Celta de Vigo al Crystal Palace, a título gratuito)

    Mientras el foco del fútbol estaba en Norteamérica, el Crystal Palace realizó uno de los fichajes más astutos del mercado al incorporar a Óscar Mingueza, libre tras dejar el Celta de Vigo.

    Formado en La Masía, ha brillado en La Liga los últimos 18 meses y se le vinculó con Arsenal y Juventus antes de llegar al sur de Londres. Aunque no estuvo en el Mundial, este internacional de 27 años aporta versatilidad y experiencia. Un fichaje muy acertado.

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    Marco Palestra ficha por el Chelsea (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    El primer fichaje de Xabi Alonso en el Chelsea es Marco Palestra, lateral del Atalanta que quizá no conozcas si no sigues la Serie A. Este verano, los Blues le arrebataron al Inter, en solo 24 horas, al cotizado defensa, superando tanto el traspaso como las condiciones contractuales ofrecidas por los campeones del Scudetto.

    El lateral, versátil y agresivo, fue nombrado Mejor Defensor de la Serie A tras brillar cedido en el Cagliari y llegó a Stamford Bridge por 47 millones de libras (62 millones de dólares). Alonso habría dado el visto bueno, pues su polivalencia encaja a la perfección en los sistemas de tres o cuatro defensas que prefiere el técnico español.


  • Alvaro Rodriguez BournemouthGetty

    Álvaro Rodríguez (del Elche al Bournemouth, 26 millones de libras)

    El Bournemouth, conocido por fichar jóvenes talentos, ha incorporado al delantero uruguayo Álvaro Rodríguez, de 22 años, procedente del Elche. Formado en la cantera del Real Madrid, Rodríguez dejó buena impresión la temporada pasada pese a que su equipo luchó por no descender.

    Rodríguez aportó 12 participaciones en goles en La Liga, y el Bournemouth invirtió 26 millones de libras (34 millones de dólares) por sus servicios. Se espera que mantenga ese nivel en la Premier League y que reemplace a la sensación de 20 años, Eli Junior Kroupi, quien atrae a los «seis grandes».

  • Bazoumana Toure NewcastleGOAL

    Bazoumana Touré (del Hoffenheim al Newcastle, 43 millones de libras)

    En cuanto a imagen de marca y fichajes de renombre, el mercado del Newcastle volvió a no ir según lo previsto. Los Magpies se quedaron sin varios objetivos clave por segundo verano consecutivo tras la pesadilla de 2025, entre ellos Víctor Muñoz, que fichó por el Liverpool, y Manzambi, que firmó por el Aston Villa.

    Aun así, el conjunto de Tyneside ha fichado a varios jóvenes prometedores, destacando el extremo marfileño del Hoffenheim, Bazoumana Touré. Pagaron 43 millones de libras (57 millones de dólares) por este extremo de 20 años, que sumó 12 asistencias en Alemania la pasada temporada y brilló con Costa de Marfil en el Mundial junto a Yan Diomande.

    Poco después llegó el centrocampista del Ajax Sean Steur, de 18 años, por 23 millones de libras (31 millones de dólares).

  • Callum Wilson (del West Ham al Brentford, gratis)

    Aunque el West Ham descendió, el veterano delantero Callum Wilson no lo acompañará: finalizó su contrato de un año y pasó del este al oeste de Londres para firmar con el Brentford por otro vínculo corto. Llega tras Jaidon Anthony, fichaje de 20 millones de libras (27 millones de dólares) procedente del también descendido Burnley.

    Probablemente será suplente de Igor Thiago tras su gran temporada 2025-26 y la convocatoria con Brasil para el Mundial. El inglés busca llegar a 100 goles en la Premier; ya tiene 95.

  • Harry Wilson (del Fulham al Leeds United, traspaso gratuito)

    ¿Podría ser este uno de los fichajes estrella de la Premier League de este verano? Varios clubes de primera fila pujaban por Harry Wilson tras acabar su contrato con el Fulham y una temporada brillante en la que marcó 11 goles y dio 8 asistencias. A sus 29 años, el exjugador del Liverpool vive su mejor momento.

    Contra todo pronóstico, el Leeds ganó la puja y lo fichó gratis. Al presentarlo, el club de Yorkshire reveló que el delantero había rechazado «varias ofertas» para sumarse a su proyecto. Entre los pretendientes figuraba el Aston Villa, que ya está clasificado para la Liga de Campeones.

    Los «Whites» también se adelantaron al fichar al central bosnio Tarik Muharemovic, del Sassuolo, tras su buen Mundial.

  • Zadok Yohanna (del AIK al Brighton, 26 millones de libras)

    Es normal que no conozcas a Zadok Yohanna (¡nosotros tampoco!), pero podría ser la última joya de los cerebros del rentable modelo del Brighton. El extremo nigeriano no salió barato, pero su enorme potencial lo justifica.

    Llegó este verano del AIK de Estocolmo por 26 millones de libras (34 millones de dólares), así que no extrañaría que se revenda con buena plusvalía en unos años. El joven de 19 años ya había participado en nueve goles en solo 12 partidos de la temporada 2026 de la liga sueca (que se juega de abril a noviembre) antes de unirse a los Seagulls, que, además, reforzaron su defensa con Pascal Struijk, del Leeds, y Luka Vuskovic, promesa del Tottenham.