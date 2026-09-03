¿El nuevo Kevin De Bruyne? Rayan Cherki es más bien un clon de Santi Cazorla, como explica la exestrella del Manchester City y de Francia sobre las mejores cualidades de su compatriota

Los jugadores creativos siempre están muy cotizados en el fútbol mundial, y aquellos que poseen la capacidad de abrir los cerrojos más cerrados y regalar momentos de brillantez capaces de cambiar un partido valen su peso en oro y en goles.

Los futbolistas que ocupan la demarcación del arquetípico número 10 suelen ser de un perfil más mercurial, con una confianza y una personalidad en su juego que los distinguen del resto. El maverick francés Cherki se ha convertido en un favorito de la afición en Mánchester por su endiablado juego de pies y su colorida personalidad.

Un hombre fichado desde el Lyon por solo 34 millones de libras (46 millones de dólares) durante el verano de 2025 firmó 10 goles y 15 asistencias en una temporada de debut en Inglaterra que le dio los títulos de la FA Cup y la Carabao Cup. Después acudió con su selección a la fase final del Mundial.

El City busca a alguien que le aporte inspiración ofensiva desde una posición de organizador retrasado, después de haber visto a De Bruyne desempeñar ese papel con brillantez durante 10 memorables años antes de su emotiva salida en 2025.