Alessandro Longoni Milan
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¿El nuevo Gianluigi Donnarumma? El PSG confirma el fichaje de un portero de 18 años procedente del AC Milan
Los grandes clubes franceses se hacen con los mejores talentos
El París Saint-Germain ha anunciado oficialmente el fichaje de Longoni, que llega libre para reforzar la defensa. El imponente portero de Como, de 192 cm, ha firmado un contrato a largo plazo en el Parc des Princes. Se espera que el internacional sub-19 de Italia sustituya a Renato Marin, cedido al CD Nacional de Portugal.
- Getty Images
Longoni expresa su enorme alegría
La directiva del PSG dio la bienvenida al joven promesa, que lucirá el dorsal 16. En un comunicado en su web, elclub afirmó: «El París Saint-Germain le da la bienvenida a Alessandro y le desea lo mejor con los Rouge et Bleu».
Tras cerrar su fichaje, Longoni se mostró orgulloso y comprometido a trabajar duro para justificar la confianza del nuevo cuerpo técnico.
En declaraciones a los medios oficiales del club, afirmó: «En primer lugar, me gustaría dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la oportunidad que me han brindado y por la confianza que han depositado en mí. Estoy muy contento de incorporarme al París Saint-Germain y seguiré trabajando como siempre lo he hecho para estar a la altura de esa confianza».
Continuando la tradición de los porteros italianos
El guardameta, nacido el 31 de enero de 2008, llega con un palmarés impresionante: ganó el Europeo Sub-17 de la UEFA 2024 y detuvo dos penaltis a Brasil en el Mundial Sub-17 de la FIFA.
Es el decimocuarto italiano en el club y el sexto portero de su país tras Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Denis Franchi, Donnarumma y Marin.
- AFP
Nos espera una reñida competencia por un puesto en el equipo
La joven promesa se integrará de inmediato en la plantilla como tercer portero, tras Lucas Chevalier y Matvey Safonov. Debe aprovechar al máximo los entrenamientos para adaptarse a la máxima categoría francesa antes del inicio de la temporada oficial.
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