¿El nuevo Gianluigi Donnarumma? El PSG confirma el fichaje de un portero de 18 años procedente del AC Milan

La directiva del PSG dio la bienvenida al joven promesa, que lucirá el dorsal 16. En un comunicado en su web, elclub afirmó: «El París Saint-Germain le da la bienvenida a Alessandro y le desea lo mejor con los Rouge et Bleu».

Tras cerrar su fichaje, Longoni se mostró orgulloso y comprometido a trabajar duro para justificar la confianza del nuevo cuerpo técnico.

En declaraciones a los medios oficiales del club, afirmó: «En primer lugar, me gustaría dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la oportunidad que me han brindado y por la confianza que han depositado en mí. Estoy muy contento de incorporarme al París Saint-Germain y seguiré trabajando como siempre lo he hecho para estar a la altura de esa confianza».