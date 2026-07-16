En declaraciones a ESPN Colombia sobre su fichaje, Orozco se mostró seguro de su capacidad para afrontar el fútbol europeo. «Mis puntos fuertes son el físico y la técnica. Con el don que Dios me dio, no debería ser muy difícil; solo necesito adaptarme, y soy joven para hacerlo».

Ya se concentra en los aspectos prácticos para triunfar en un club como el United y destaca la comunicación como prioridad: «Espero aprender mucho inglés. Cuando estuve allí, me di cuenta de lo importante que es», añadió. «Quiero llegar y aprender lo más rápido posible. Eso es lo que se necesita para demostrar mi nivel y todo lo que soy capaz de hacer. Quiero adaptarme cuanto antes a todo lo que se me presente».



