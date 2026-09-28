Atlanta recibió en 2025 la 17.ª franquicia de expansión de la NWSL y, el lunes, los titulares de depósitos de los miembros fundadores de Atlanta, los asociados de AMBSE y dirigentes locales desvelaron el proceso y el resultado final del nombre, el escudo y los colores del club.

«Inspirado en el alma de Atlanta, este club fue creado para representar a una ciudad definida por la resiliencia, la cultura, la innovación y la ambición. Más que un club de fútbol profesional, Atlanta City FC servirá como una fuerza unificadora para las comunidades de toda la región, al tiempo que impulsará el crecimiento continuo del deporte femenino en una de las ciudades más dinámicas del país», afirmó Atlanta City FC en el anuncio oficial.

Tanto el nombre como el escudo fueron diseñados como homenaje a Atlanta por ser una ciudad de «creadores, constructores y visionarios», con una rica historia y colores atrevidos.

«Cuando se nos concedió una franquicia de la NWSL, nuestro objetivo era construir un club de talla mundial con una marca que reflejara la fortaleza, la diversidad y el espíritu de nuestra ciudad», dijo Arthur M. Blank, propietario y presidente de Blank Family of Businesses. «Tras un amplio proceso, estamos orgullosos de presentar a Atlanta City FC. Gracias a nuestro equipo directivo por su diligente trabajo para dar vida a esta marca, incorporando al mismo tiempo las aportaciones de los apasionados aficionados al fútbol de esta ciudad. Nuestros aficionados están en el centro de todo lo que hacemos, y su energía y su fe darán forma al alma de este club. Estamos deseando que Atlanta City FC salte al campo dentro de unos pocos años.