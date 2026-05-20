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¿El nuevo director deportivo del PSG? Un exdirigente del Marsella sugiere que podría fichar por el gigante francés
Una salida inesperada de Marsella
La etapa de Benatia al frente del proyecto deportivo del Marsella ha terminado. Llegó hace dos años y medio como asesor del presidente Pablo Longoria y luego fue director deportivo. El exinternacional marroquí se despidió tras el último partido contra el Rennes. Aunque renunció en febrero, se quedó hasta el verano a petición del propietario, Frank McCourt.
La antigua estrella de la Juventus y la Roma se encuentra ahora sin equipo y, aunque su salida del club de su infancia era esperada, su posible próximo destino ha sorprendido a muchos. A pesar de sus profundos lazos con el Marsella, Benatia ha dejado claro que no ve su futuro a través del prisma de las rivalidades entre clubes, lo que abre una posibilidad sensacional en relación con el actual campeón de la Ligue 1.
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Una puerta abierta a París
En el programa «The Bridge», presentado por Aurelien Tchouameni, se le preguntó a Benatia sobre la posibilidad de asumir un cargo en el París Saint-Germain. En lugar de descartarlo por respeto al Marsella, Benatia admitió tener un fuerte vínculo profesional y personal con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, lo que hace posible una futura colaboración.
«Cuando llegué al Marsella, nunca había planeado ser director deportivo ni trabajar en el OM», explicó Benatia. «Era agente, ni siquiera había estudiado para ello. Me llamaron y me dijeron: “Te necesitamos, conoces el club, la ciudad”, y acepté. Me marché por muchas razones. Siento gran respeto y afecto por Nasser Al-Khelaifi. Ahora necesito descansar. Pero si dentro de tres o cuatro años surge un proyecto futbolístico y él me necesita en el PSG, lo consideraría. No le debo nada a nadie. Si esperáis que diga que no por lealtad a alguien… ¡No, no le debo nada a nadie!».
Reacciones y perspectivas de futuro
Sus declaraciones sin tapujos probablemente enfaden a la afición del Marsella, que veía a Benatia como una pieza clave de la identidad reciente del club. Para muchos en el sur de Francia, sugerir un fichaje por un equipo de la capital tan pronto después de dejar el Velódromo es una traición a la feroz rivalidad del fútbol francés. Sin embargo, Benatia mantiene su postura: tomará decisiones según los proyectos y las relaciones, no por viejas rivalidades.
Hoy, el cargo de asesor deportivo en el Parque de los Príncipes lo ocupa Luis Campos, quien mantiene una sólida relación con el entrenador Luis Enrique.
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Alternativas en Oriente Medio
Aunque el interés del PSG destaca en Francia, Benatia tiene otros pretendientes. Su excelente reputación en Europa y Oriente Medio se mantiene tras su exitosa carrera como jugador y su positiva etapa en el Marsella. Según informes, varios clubes de la Liga Profesional Saudí siguen su situación, entre ellos el Al-Ittihad, interesado en su experiencia para su proyecto en crecimiento.