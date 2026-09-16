João Pedro vistió la camiseta azul en el verano de 2025 en el momento perfecto para convertirse en campeón del Mundial de Clubes, anotando tres goles en tres partidos, uno de ellos en la final ante el Paris Saint-Germain (3-0), pocos días después de anunciarse su fichaje por 70 millones de euros, procedente del Brighton.

Y pese a la difícil temporada del Chelsea en 2025-2026 y su fracaso en la clasificación para Europa, el brasileño de 24 años superó todas las expectativas con 20 goles y 6 asistencias en 50 partidos y, a pesar de ello, quedó sorprendentemente descartado de la lista de Brasil para el Mundial.

Pero con el inicio de la temporada 2026-2027, João Pedro estalló: dos goles y cuatro asistencias en los tres primeros partidos de liga, lo que llevó a Carlo Ancelotti a devolverlo a la selección de Brasil en el parón de septiembre, además de coronarse con el premio al mejor jugador de la Premier League del mes de agosto.