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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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"El nuevo Benzema": Xabi Alonso presume del fracaso del Barcelona en el fichaje de João Pedro

X. Alonso
Chelsea
Brentford vs Chelsea
Brentford
Premier League
J. Pedro
K. Benzema
España
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Brasil
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Elogio especial

En el momento en que el Barcelona busca un delantero completo con características de estrella mundial, la solución la tuvo entre sus manos el verano pasado, pero la dejó escapar. Esta es la conclusión que hizo estallar Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, mientras presumía de la joya brasileña Joao Pedro, el viejo objetivo del conjunto blaugrana que hoy se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Premier League.

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  • Del gol para el Barcelona a la nueva estrella del Chelsea

    João Pedro vistió la camiseta azul en el verano de 2025 en el momento perfecto para convertirse en campeón del Mundial de Clubes, anotando tres goles en tres partidos, uno de ellos en la final ante el Paris Saint-Germain (3-0), pocos días después de anunciarse su fichaje por 70 millones de euros, procedente del Brighton.

    Y pese a la difícil temporada del Chelsea en 2025-2026 y su fracaso en la clasificación para Europa, el brasileño de 24 años superó todas las expectativas con 20 goles y 6 asistencias en 50 partidos y, a pesar de ello, quedó sorprendentemente descartado de la lista de Brasil para el Mundial.

    Pero con el inicio de la temporada 2026-2027, João Pedro estalló: dos goles y cuatro asistencias en los tres primeros partidos de liga, lo que llevó a Carlo Ancelotti a devolverlo a la selección de Brasil en el parón de septiembre, además de coronarse con el premio al mejor jugador de la Premier League del mes de agosto.

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  • Deco lo sabía: 70 millones zanjaron la batalla

    El asombroso rendimiento del brasileño recuerda hasta qué punto el Barcelona es preciso a la hora de detectar talentos, pues a mediados del pasado mayo, y tal como reveló el diario español "As", el director deportivo Deco se reunió en Londres con los agentes del jugador, y Joao Pedro estaba abierto a fichar por el Camp Nou.

    Sin embargo, la cantidad que pagó el Chelsea en julio de 2025 influyó en la valoración del Barcelona, y con la disminución del interés del club catalán, el Chelsea se movió con rapidez y lo blindó con un nuevo contrato hasta el año 2032, con opción de ampliación por dos temporadas y un importante aumento salarial.

  • Xavi: João Pedro es como Benzema

    En rueda de prensa antes del duelo ante el Hull City, Xabi Alonso no dudó en dedicar un sonoro elogio a su delantero, situándolo al nivel de Erling Haaland como uno de los mejores atacantes de la Premier League.

    El técnico del Chelsea afirmó: "Me recuerda a Karim Benzema en muchos aspectos. Es bueno dentro y fuera del área, sabe desplazarse hacia su izquierda, domina el juego aéreo, es un jugador completo, inteligente, y todavía tiene mucho por mejorar, pero posee muchas cualidades excepcionales".

    Y añadió el entrenador de Chelsea: "Si contamos el número de delanteros destacados en la Premier League, estoy seguro de que João es uno de ellos. Y Haaland también, sin duda".

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  • Romper la maldición del número 9

    Con su gol y su asistencia decisiva ante el Hull City (2-2), elevó su cuenta a 6 contribuciones en apenas 4 partidos, rompiendo la famosa maldición del número 9 en Stamford Bridge con la que fracasaron Torres, Falcao, Morata, Higuaín, Lukaku y Aubameyang.

    Xabi concluyó sus declaraciones sobre la decepción de su exjugador por no ser convocado al Mundial: "Su nivel ha sido realmente magnífico, no solo en lo futbolístico, sino también en cuanto a su personalidad, su madurez y su ambición. Este año tiene un objetivo claro: realizar una temporada destacada y optar al premio al mejor jugador del mes, no solo este mes, sino durante varios meses más".

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