El Nottingham Forest se acerca al sustituto de Sean Dyche, ya que el club se dispone a nombrar al cuarto entrenador de la temporada

El Forest no se anduvo con rodeos con Dyche y emitió un comunicado en el que se podía leer: «El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido destituido de su cargo como entrenador jefe.

Queremos agradecer a Sean y a su equipo técnico el esfuerzo realizado durante su estancia en el club y les deseamos mucha suerte en el futuro. No haremos más comentarios por el momento».

Es posible que Dyche se haya visto sorprendido, ya que en sus notas del programa insistía en que el club necesitaba el apoyo incondicional de sus aficionados; de hecho, el Forest solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, incluido un empate a 0-0 con el líder, el Arsenal.

Escribió: «El viernes pasado en Leeds United fue una noche difícil y debemos asegurarnos de aprender de ella rápidamente. Sabíamos que sería un partido difícil y que nos enfrentaríamos a momentos complicados durante los 90 minutos, pero encajamos goles innecesarios en momentos cruciales que nos acabaron costando caro.

No nos dejamos llevar por los buenos resultados, y lo mismo ocurre después de una actuación decepcionante. Se trata de seguir trabajando duro, aprender y esforzarnos por mejorar la próxima vez que tengamos un partido.

Afortunadamente, no hemos tenido que esperar mucho para volver al campo. Sé que todos nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico y vosotros, los aficionados, estamos decididos a ver una reacción esta noche. Nuestra intención es jugar con intensidad, luchar por cada balón y hacer que sea una noche muy difícil para el rival.

El equipo, como siempre, se beneficiará de vuestro continuo apoyo bajo las luces del City Ground. Hagamos que sea una buena noche».