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Adhe Makayasa

Traducido por

El Nottingham Forest prepara una ambiciosa ofensiva de 40 millones de libras por la joven promesa del Everton Harrison Armstrong mientras Oliver Glasner busca refuerzos para el centro del campo

Fichajes
H. Armstrong
Nottingham Forest
Everton
Premier League

El Nottingham Forest persigue una operación ambiciosa para fichar a Harrison Armstrong, canterano del Everton, en un acuerdo valorado en alrededor de 40 millones de libras. El conjunto de East Midlands busca activamente refuerzos vitales para el centro del campo para Oliver Glasner antes del cierre del mercado, después de identificar al jugador de 19 años como una incorporación ideal a largo plazo para su renovada plantilla.

  • El Nottingham Forest abre negociaciones

    Según The Athletic, el Nottingham Forest está intentando activamente cerrar un acuerdo por el centrocampista de 19 años estructurado en torno a los 40 millones de libras, con cláusulas de futura venta. Armstrong, cuyo contrato en Goodison Park se extiende hasta junio de 2028, ha acumulado una sólida experiencia en la élite tras sumar 22 apariciones con el primer equipo del Everton. Después de anteriores cesiones en la Championship con el Derby County y el Preston North End, David Moyes le incorporó de forma definitiva a la dinámica del primer equipo a comienzos de este año.

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    Armstrong impresiona en medio del interés

    El conjunto de East Midlands necesita refuerzos en la sala de máquinas tras perder a Elliot Anderson a manos del Manchester City en una operación de 116 millones de libras a comienzos de este verano. Aunque el internacional austríaco Xaver Schlager ya ha participado en los dos primeros partidos de liga tras su llegada como agente libre desde el RB Leipzig, el cuerpo técnico quiere una mayor profundidad de plantilla.

    Armstrong ha disfrutado de un inicio de campaña 2026-27 impresionante, siendo titular en los dos partidos oficiales con Moyes. Dejó su sello en la jornada inaugural de la Premier League al asistir a Kiernan Dewsbury-Hall en el gol que rompió el empate en la victoria por 2-0 ante el Crystal Palace, antes de mantener su puesto en el once en la contundente goleada por 4-0 del Everton sobre el Preston en la segunda ronda de la Carabao Cup.

  • El Everton afronta una remodelación del centro del campo

    Las conversaciones en torno al adolescente coinciden con importantes ajustes estructurales en la unidad de centrocampistas del Everton durante el actual mercado. Moyes ha remodelado la parcela al asegurarse los fichajes de Hayden Hackney, procedente del Middlesbrough, y Christian Norgaard, procedente del Arsenal. El conjunto de Goodison Park también activó la compra definitiva del centrocampista alemán Merlin Rohl tras la conclusión de su cesión inicial desde el Friburgo.

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    Aumenta la presión en el cierre del mercado de fichajes

    Ambas partes afrontan una carrera contrarreloj para alcanzar un acuerdo total antes de que el mercado de fichajes de la Premier League cierre el martes 1 de septiembre a las 23:00 BST. El Forest está deseando cerrar sus operaciones de verano tras completar ya los fichajes de Steven Banda, Ousmane Diomande y Liam Delap, junto al de Schlager. Resolver el futuro de Armstrong a nivel de club antes de la fecha límite aportará claridad sobre su desarrollo en el primer equipo de cara al próximo parón internacional de otoño.

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