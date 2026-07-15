Getty Images Sport
Traducido por
El Nottingham Forest fichará al centrocampista del RB Leipzig como agente libre, lo que supondrá el reencuentro de Oliver Glasner con su antigua estrella
Un refuerzo importante para el centro del campo
Según The Athletic, Forest fichará a Schlager, que llega gratis tras acabar su contrato con el RB Leipzig. El centrocampista austríaco de 28 años rechazó ofertas de varios clubes europeos y elegió la Premier League.
Firmará un contrato de dos años con opción a uno más. Pasará el reconocimiento médico en Nottingham esta semana y luego viajará a Portugal para unirse a la pretemporada. Su fichaje refuerza el objetivo del club de consolidarse en la Premier League.
- Getty Images Sport
Reencuentro con Oliver Glasner
Este fichaje supone el reencuentro entre Schlager y el nuevo entrenador del Forest, Oliver Glasner. El técnico austriaco, que sustituyó a Vitor Pereira con un contrato de tres años tras dejar el Crystal Palace, ya trabajó con Schlager en el Wolfsburgo. Fue Glasner quien lo fichó para la Bundesliga procedente del Red Bull Salzburgo en 2019.
Se espera que Glasner participe de cerca en la estrategia de fichajes del Forest este verano, en un mercado que se prevé intenso. Tras la salida de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras, la llegada de un jugador con el palmarés de Schlager aporta la estabilidad y la experiencia que necesita el centro del campo.
Experiencia y liderazgo de la Bundesliga
Schlager llega a Inglaterra con un currículum impresionante, tras ser vicecapitán del RB Leipzig. En su etapa en el equipo alemán, disputó 108 partidos tras fichar procedente del Wolfsburgo en 2022. Se informa que el Leipzig intentó renovar su contrato, pero el centrocampista optó por un nuevo reto en la Premier League.
Además, es un pilar de la selección austriaca, con 55 partidos y titular en los cuatro encuentros del último Mundial, donde cayeron 3-0 ante España en dieciseisavos. Esa experiencia internacional refuerza a un Forest que busca escalar en la tabla.
- AFP
Reestructuración de la plantilla del Forest
La llegada del austriaco reforzará un centro del campo donde ya están Ibrahim Sangaré, Nicolás Domínguez, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White y James McAtee. Aunque el Forest había seguido a Lucas Bergvall, del Tottenham, como reemplazo de Anderson, fichar a Schlager sin coste fue una oportunidad que no pudieron dejar pasar.
Con 150 partidos en la Bundesliga, está preparado para el fútbol inglés. Se espera que el Forest siga activo en el mercado, buscando refuerzos en el lateral derecho y la defensa central para dar a Glasner una plantilla equilibrada de cara a la nueva temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias