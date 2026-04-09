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El Nottingham Forest «espera» que Elliot Anderson fiche por el Manchester City o el Manchester United, pero pedirá hasta 120 millones de libras por su traspaso
El Forest pide una cifra astronómica por su estrella
Según el periodista de Sky Sports Florian Plettenberg, el Nottingham Forest se prepara para la salida de Anderson, quien interesa a los líderes de la tabla. La directiva del City Ground cree que el centrocampista fichará por el Manchester United o el Manchester City en la próxima ventana, pero no lo dejará marchar por menos de 100-120 millones de libras.
Anderson ha sido una revelación esta temporada: ha jugado 41 partidos, marcado dos goles y dado tres asistencias, lo que ha atraído la atención de los grandes al buscar refuerzos para el centro del campo.
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El Manchester City se coloca en cabeza
Aunque ambos clubes de Mánchester pujan por él, el City se ve favorito para fichar al internacional inglés. El equipo de Guardiola le considera prioritario para reforzar el mediocampo. Anderson ya habría elegido el Etihad Stadium como su destino ideal si deja el City Ground.
La búsqueda de refuerzos se ha vuelto más urgente tras confirmarse que el capitán Bernardo Silva se irá gratis en junio al acabar su contrato. El segundo entrenador, Pep Lijnders, ya elogió su talento único y admitió que reemplazarlo será un gran desafío para los ojeadores.
El United sufre un revés en la reconstrucción de su mediocampo
El creciente interés del City es un revés para el United, que lo había elegido como su prioridad para el centro del campo. Bajo la dirección de Michael Carrick, los Red Devils requieren urgentemente refuerzos en el medio campo, sobre todo tras la salida prevista de Casemiro al final de esta temporada. El United busca cerrar acuerdos pronto y evitar las largas sagas de fichajes que han marcado sus últimas ventanas de mercado. Perder ante su rival local a su principal objetivo sería un inicio frustrante para sus planes de verano.
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Una carrera contrarreloj hacia el Mundial
Ambos clubes saben que el momento del acuerdo es clave: temen que su precio suba si brilla en el próximo Mundial. Se espera que Anderson sea pieza clave de la Inglaterra de Thomas Tuchel en Norteamérica, y una buena actuación aumentaría la competencia por su fichaje y daría más poder de negociación al Nottingham Forest. Con la ventana de fichajes a punto de abrirse el 15 de junio, apenas unos días antes del debut de Inglaterra contra Croacia, la carrera por cerrar el acuerdo ya empezó. Forest parte con ventaja, pues el jugador tiene contrato hasta 2029, pero el atractivo de Manchester podría resultar irresistible para una de las jóvenes estrellas más prometedoras de la liga.