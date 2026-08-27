El Nottingham Forest completa el fichaje de Liam Delap procedente del Chelsea por 50 millones de libras con un contrato de cinco años

El nuevo fichaje expresó una enorme ilusión por su llegada al City Ground y respaldó el estilo de entrenamiento de Oliver Glasner para llevar su juego al siguiente nivel.

En unas declaraciones oficiales a los medios del club, Delap dijo: "Tengo muchas ganas de empezar, este es un club enorme y con una gran historia. Hablé con el entrenador y me gusta su manera de trabajar, creo que puede ser quien realmente me ayude a desarrollarme y a dar ese siguiente paso y espero poder aportar goles aquí.

"Estoy deseando escuchar el ruido en el City Ground y tener a la afición de mi lado porque sé lo ruidosa e importante que es. Como equipo podemos construir algo realmente fuerte y el principal objetivo es competir y ser un gran club en la Premier League".