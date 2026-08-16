AFP
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El nombramiento de David Beckham como caballero se retrasó por cuestiones fiscales, ya que un explosivo nuevo libro revela por qué el icono del fútbol tuvo que esperar años para recibir el honorífico
La señal de alarma de Hacienda que frenó el honor para Beckham
Según Alison Boshoff en su explosiva nueva biografía, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, el nombramiento como caballero de David llegó tras años de retrasos después de que HMRC expresara su preocupación por sus asuntos fiscales.
El exfutbolista, de 51 años, había sido considerado originalmente para recibir el título de caballero en 2013 tras desempeñar un papel fundamental en la exitosa candidatura de Londres para albergar los Juegos Olímpicos. Nominado por Lord Coe, también embajador de los Juegos Olímpicos de Londres, y considerado merecedor del título por el Comité de Honores, se esperaba que David recibiera la distinción tras las comprobaciones obligatorias de la policía, los servicios de seguridad y HMRC.
Y, según el libro, la implicación del futbolista con la firma de gestión de capital Ingenious Media supuestamente frustró los planes de nombrarlo caballero aquel año. Esta revelación aporta contexto a un periodo en el que la reputación de Beckham fue puesta a prueba entre bastidores.
- Getty Images
La polémica de Ingenious Media
Según el libro, la vinculación de Beckham con Ingenious Media supuestamente frustró su nombramiento como caballero en 2013. Una fuente afirmó que HMRC lo había marcado en rojo por sus asuntos fiscales, mientras que un correo electrónico filtrado mostró más tarde a Beckham calificando al Comité de Honores como una «pandilla de cabrones».
Ingenious había atraído a más de 1.700 inversores, entre ellos Beckham, Jeremy Paxman, Gary Lineker y Wayne Rooney, antes de que HMRC iniciara una investigación judicial en 2014 al considerar que el plan estaba diseñado para evitar impuestos.
Sin embargo, en 2021, el Tribunal de Apelación falló a favor de Ingenious Media en relación con dos asociaciones cinematográficas, al determinar que operaban con ánimo de lucro y que los inversores podían solicitar desgravación en el impuesto sobre la renta.
Inter Miami y el ascenso al estatus de multimillonario
Recién nombrado caballero, la fortuna personal de David se ha visto reforzada por una astuta inversión de 25 millones de dólares (18,5 millones de libras) en la franquicia de la MLS Inter Miami, lanzada por el exfutbolista y sus socios en 2014.
En un periodo de ocho años, el club se ha convertido en uno de los más lucrativos de la Major League Soccer, ayudado por el fichaje en 2023 del maestro argentino Lionel Messi, procedente del Paris Saint-Germain. La presencia de Messi ha impulsado las cifras de asistencia y las ventas de merchandising, y el joven club está valorado actualmente en 1.450 millones de dólares (1.070 millones de libras).
La MLS, junto con una serie de lucrativos acuerdos de patrocinio y cargos de embajador, en particular la controvertida decisión de servir como imagen del Mundial de Qatar en 2022, también ha contribuido significativamente a su condición de primer futbolista británico multimillonario.
La riqueza combinada de David y su esposa Victoria alcanzó los 1.185 millones de libras, según la lista Rich List de The Sunday Times de este año, lo que les sitúa en segundo lugar, por detrás de la fortuna de 2.000 millones de libras del jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.
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El futuro del imperio Beckham
Mientras tanto, su hijo distanciado Brooklyn, casado con la heredera multimillonaria Nicola Peltz, ha tenido dificultades para afianzarse económicamente con sus propios proyectos, en especial la marca de salsa picante Cloud 23 y una serie de tutoriales de cocina en internet. Fuentes consultadas por Boshoff aseguran que el influencer «apenas ha tenido impacto en sus mercados clave», mientras el imperio de David sigue creciendo.
El contraste entre el dominio global ya consolidado del mayor de los Beckham y los proyectos aún incipientes de su hijo pone de relieve la presión única que supone llevar el apellido Beckham.
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