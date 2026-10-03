«El nivel más alto»: Thomas Tuchel elogia una «actuación completa» mientras Inglaterra arrasa en Croacia y mantiene el impulso en la Nations League

Tuchel se deshizo en elogios hacia su equipo después de que Inglaterra firmara una exhibición demoledora de fútbol ofensivo para arrollar a Croacia en Rijeka. «Fue una actuación de 90 minutos al más alto nivel de todos. Desde el primer hasta el último minuto, todos los que empezaron y todos los que salieron desde el banquillo. Fue del más alto nivel y felicidades al equipo», declaró el técnico alemán a AFP.

Tuchel destacó cómo su equipo mantuvo la intensidad pese al marcador, negándose a levantar el pie del acelerador ante un centro del campo croata envejecido que tuvo problemas para seguir el ritmo de las jóvenes estrellas de Inglaterra. La victoria dejó a Inglaterra con seis puntos en su grupo, manteniéndola plenamente en la pelea por acabar entre los dos primeros y lograr una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones.



