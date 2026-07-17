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«El nivel es muy alto»: Trent Alexander-Arnold se muestra impresionado por el «intenso» José Mourinho en el inicio de la pretemporada del Real Madrid
Un comienzo exigente para la pretemporada del Real Madrid
Alexander-Arnold asegura que la pretemporada 2026-27 del Real Madrid cumple con la intensidad esperada. Bajo la dirección de Mourinho en la Ciudad Real Madrid, el equipo completa exigentes dobles sesiones bajo el calor madrileño, tal como esperaba al regresar a Valdebebas.
Tras las últimas sesiones, el lateral derecho confirmó a los canales oficiales del club que los primeros días han sido tan duros como esperaba: «De momento, todo va bien. Hace calor y es muy intenso. Estamos en pretemporada, y eso es lo que esperábamos. Hay muchas sesiones duras, muchas sesiones dobles, así que de momento ha sido intenso».
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La preparación de Trent durante el verano y su disposición para volver
Alexander-Arnold llegó en plena forma tras el parón de verano. Descansó las dos primeras semanas, luego corrió para recuperar su nivel físico y estar listo cuando el equipo se reanudara.
«En verano tienes un par de semanas de descanso y luego un par de semanas para volver a correr y recuperar la forma física», explicó. «Ahora, en la pretemporada, tienes que volver en forma. Así que estaba listo y con muchas ganas de volver».
Grandes elogios a la intensidad y el nivel de exigencia de Mourinho
El regreso de Mourinho al banquillo del gigante español este verano ha sido el tema más comentado. Alexander-Arnold, que ya se había medido al portugués como rival, se ha mostrado impresionado por su enfoque desde el primer día.
Ha declarado: «¿Con Mourinho? Muy bien, muy bien. Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y con su equipo.
Es intenso; sus principios y nivel de exigencia son muy altos, así que tengo ganas de ver cómo, a medida que nos conozcamos mejor, aprendamos más. Todos estamos dispuestos a mejorar, y estoy seguro de que nos enseñará mucho y nos ayudará a ganar títulos este año».
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Objetivos claros para la pretemporada mientras se sientan las bases
El enfoque de Alexander-Arnold es simple: prepararse físicamente y asimilar los principios tácticos de Mourinho para que el equipo muestre una identidad clara cuando comiencen los partidos oficiales.
«Los objetivos de la pretemporada son ponernos en forma y entender los principios del entrenador», añadió. «Debemos saber cómo vamos a organizarnos esta temporada. Y, sobre todo, recuperar el ritmo. He estado fuera mucho tiempo, así que es bueno estar de vuelta y sentar bases sólidas para una temporada exitosa».
La plantilla ya asume los altos estándares que, gracias a su anterior etapa exitosa en el club, Mourinho exige para que el Real Madrid vuelva a competir en todos los frentes.
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