La sequía de títulos de Inglaterra supera los 60 años tras caer en semifinales del Mundial 2026 ante Argentina. A pesar de las expectativas, los Tres Leones volvieron a tropezar en el penúltimo escalón, como en 1990 y 2018.

En un foro en Nueva York, Zlatan Ibrahimović fue implacable con el equipo de Thomas Tuchel. El exdelantero de Manchester United y Barcelona afirmó que el recorrido inglés hasta las semifinales fue engañoso y que le faltó calidad para medirse a la élite mundial, pese a que los Tres Leones estuvieron a un paso de la final con 1-0 hasta que Enzo Fernández igualó en el 85’ y Lautaro Martínez sentenció en el 92’.