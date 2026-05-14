«El nivel de Cristiano Ronaldo no ha bajado» desde su fichaje por el Al-Nassr, insiste el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez

El seleccionador de Portugal, Martínez, declaró a la Agencia Alemana de Prensa (DPA) que Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, sigue siendo clave para la selección. «Cristiano mantiene intactas sus ganas de ganar y no he visto que su nivel haya bajado desde que llegó a Arabia Saudí. Está jugando muy bien y ha demostrado su importancia para Portugal. Su pasión sigue intacta pese a sus numerosos éxitos, y ese hambre de victoria es notable».