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El Newcastle y el AC Milan negocian tras rechazar los Magpies la primera oferta por Fikayo Tomori
El Newcastle da el primer paso para fichar a Tomori
El Newcastle ha ofrecido 15 millones de euros por Tomori, pero el club italiano lo considera insuficiente. Los Magpies quieren cerrar el fichaje al inicio del mercado de verano, mientras que el equipo de San Siro busca proteger el valor de uno de sus defensas más experimentados.
Los ingleses quieren reforzar la plantilla de Eddie Howe tras quedarse fuera de Europa por una mala temporada: fueron duodécimos en la Premier y encajaron 55 goles, además de caer en octavos de Champions ante el Barcelona por un global de 8-3.
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El Milán se mantiene firme para conseguir una valoración más alta
Según MilanNews24, el Milan valora la oferta inglesa, pero la considera muy baja. No planea vender al central por menos de 20 millones de euros, bonificaciones incluidas, cifra que refleja su importancia deportiva y de mercado.
Tomori llegó cedido en enero de 2021 y el Milan lo fichó ese verano por 25 millones de libras. Su contrato actual vence en 2027.
Reducir las diferencias en las negociaciones
La brecha entre oferta y pedido, unos 5 millones de euros, no se ve insalvable. Si el Newcastle sube su propuesta, el acuerdo parece factible. En el AC Milan contribuyó a ganar la Serie A 2021-22 y la Supercopa de Italia 2024-25, además de llevar al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones 2022-23 por primera vez desde 2007.
La temporada pasada jugó 37 partidos y dio tres asistencias, ayudando al club a terminar quinto en la Serie A y a clasificarse para la próxima Europa League. En total, ha disputado 214 encuentros con los rossoneri, en los que ha marcado siete goles y ha dado seis asistencias.
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Experiencia contrastada en el fútbol inglés
Tomori aporta amplia experiencia en el fútbol inglés tras cinco años en el Chelsea (2016-2021), con cesiones en Brighton, Hull City y Derby County. En Stamford Bridge disputó 27 partidos, marcó dos goles y ayudó a los Blues a llegar a la final de la FA Cup 2019-20.
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