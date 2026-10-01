AFP
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El Newcastle United presenta un nuevo escudo del club mientras se prepara para una nueva era visual en St James' Park
Los aficionados aprueban el escudo modernizado del club
El adinerado club de Tyneside ha presentado oficialmente su nueva identidad visual tras una votación decisiva de más de 27.000 fieles aficionados, poniendo fin a un exhaustivo proceso de diseño de dos años. Esta evolución del escudo perfila el histórico castillo, el escudo con franjas blanquinegras y los hipocampos mitológicos que rinden homenaje a la rica herencia naval de la ciudad. El emblema actualizado está previsto que debute en partido oficial en las camisetas de los jugadores cuando el Newcastle reciba al Crystal Palace en su último encuentro en casa de la temporada.
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La jerarquía honra las profundas raíces cívicas
El director ejecutivo del Newcastle, David Hopkinson, insistió en que todo el proyecto de modernización se ciñó estrictamente a los límites claros marcados por los aficionados que acuden a los partidos desde el primer momento.
Destacando la amplia consulta realizada con la afición, Hopkinson declaró en la página web oficial del club: "Nunca he trabajado en ningún sitio que sienta tanto orgullo y tanta pasión por su escudo como este club, así que todo este trabajo es un enorme privilegio y una responsabilidad para todos nosotros. El club hizo a los aficionados preguntas cuyas respuestas no conocíamos, y ellos nos lo dijeron claramente: proteged lo que tenemos, mantened los elementos que amamos y no empecéis de nuevo".
Subrayando el legado cívico que hay detrás del diseño, Hopkinson añadió: "Cada decisión posterior se ha tomado dentro de los márgenes que trazaron nuestros aficionados, y es justo que nuestros aficionados hayan tenido la última y decisiva palabra sobre el resultado. Nuestro escudo procede del propio escudo de armas de la ciudad, y sigue haciéndolo. Honra de dónde venimos, representa quiénes somos ahora y se convertirá en un símbolo icónico para generaciones de aficionados de todo el mundo que creen en él y se unen en torno a él".
El director creativo detalla el intenso escrutinio
El meticuloso rediseño del emblema de St James' Park estuvo liderado por el director creativo del club y seguidor de toda la vida del Newcastle United, Kenneth McIver.
Reflexionando sobre la importancia personal del proyecto, el exdiseñador de Nike explicó: "Como aficionado de toda la vida, nuestro escudo era lo que cubría mis libros del colegio. Es el escudo que veía llevar a mis héroes cuando jugaban en los años 80 y 90, así que ayudar a dar forma al futuro de nuestro escudo es un honor increíble. He tenido la suerte de trabajar en algunos de los proyectos de diseño más importantes del fútbol mundial durante mi carrera, y ninguno de ellos vino con una presión como esta por mis raíces y mi pasión por el club".
McIver reveló con franqueza el implacable escrutinio al que se enfrentó por parte de su círculo más cercano a lo largo del proyecto: "Esa presión ha venido de los miles de aficionados con los que hemos interactuado, pero también de mi familia, de la gente con la que me siento en la grada de St. James' Park y de un grupo de chat con amigos que no me ha tenido ninguna piedad durante dos años enteros. Me han preguntado más de una vez, y no siempre con educación, si entiendo la importancia de este trabajo, y absolutamente sí".
Subrayando la precisión detrás de cada modificación estética, continuó: "Nuestro nuevo escudo ha sido elaborado con el máximo respeto por nuestra herencia e identidad, y teniendo presentes nuestra visión y nuestras ambiciones. Cada línea ha sido trazada, retrazada, revisada y probada en muchísimos formatos, texturas y plataformas, y funciona. No se ha cambiado nada simplemente porque se pudiera. El mensaje de los aficionados ha sido constantemente claro, y cada elemento está orientado a crear un escudo que siga conectando e inspirando a la gente durante muchos años".
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El despliegue a largo plazo acompaña las aspiraciones al título
El Newcastle comenzará a implementar de inmediato el escudo modernizado en sus plataformas digitales, antes de su introducción definitiva en las equipaciones de juego para la temporada 2027-28. El calendario coincide con los ambiciosos objetivos de la directiva de convertir al Newcastle en un aspirante creíble al título de la Premier League para 2030. Para Matthias Jaissle, establecer una regularidad implacable en todas las competiciones sigue siendo crucial para trasladar esos profundos avances fuera del campo a títulos reales.
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