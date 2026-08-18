Getty Images Sport
Traducido por
El Newcastle United explora el fichaje de la estrella del Manchester City Nico Gonzalez mientras busca una incorporación con experiencia para el centro del campo
El Newcastle entra en negociaciones formales con el Manchester City
Newcastle United ha intensificado oficialmente su búsqueda de refuerzos para el centro del campo al abrir conversaciones con el Manchester City sobre la disponibilidad de Gonzalez, según talkSPORT.
El español, de 24 años, se ha convertido en un objetivo prioritario para el Newcastle United, que está desesperado por incorporar a su plantilla calidad contrastada de la Premier League antes de que se cierre el mercado de fichajes. El conjunto de Tyneside ha llegado a un punto crítico en su estrategia de incorporaciones y ha pasado de los contactos iniciales a las conversaciones formales mientras intenta convencer al exjugador del Barcelona para que deje al vigente campeón.
El equipo de captación de St James’ Park ha identificado a Gonzalez como el perfil ideal para cubrir la carencia de calidad técnica y disciplina táctica. Aunque la operación sigue en una fase inicial, la disposición de ambos clubes a entablar diálogo sugiere que podría alcanzarse un punto intermedio.
- Getty Images
Cubrir el vacío dejado por Guimaraes y Tonali
La urgencia que hay detrás del interés del Newcastle por Gonzalez nace de la salida de dos pilares de su centro del campo. El mercado de fichajes de verano ha visto cómo tanto Bruno Guimaraes como Sandro Tonali dejaban el club, lo que ha dejado un enorme vacío en la medular que Matthias Jaissle está deseando cubrir.
La pérdida de Guimaraes, en particular, ha sido un trago difícil de asimilar para la afición del Newcastle, lo que hace que la posible llegada de Gonzalez sea aún más importante para la moral. El español tiene la versatilidad para jugar tanto en una posición de contención como en un papel más adelantado, de centrocampista box to box, y ofrecer así a Jaissle la flexibilidad táctica que ansía.
La búsqueda de González de fútbol regular en el primer equipo
Para Gonzalez, la perspectiva de un traslado al noreste representa una oportunidad para relanzar una carrera que se ha estancado en cierta medida en el Etihad. Desde su fichaje por 52 millones de libras por el Manchester City en febrero de 2025, al centrocampista le ha costado afianzarse de forma permanente en el once inicial. A pesar de disputar 41 partidos en todas las competiciones la pasada temporada, su participación en el tramo decisivo del curso fue notablemente limitada.
A sus 24 años, Gonzalez se acerca a los mejores años de su carrera y se entiende que está interesado en asegurarse un papel en el que sea titular garantizado. El Newcastle puede ofrecerle la plataforma para ser la pieza central de un centro del campo, una propuesta que, según se informa, resulta atractiva para los representantes del jugador.
- Getty
Una ventana crucial para el proyecto de Jaissle
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la presión aumenta sobre Jaissle y el equipo de captación del Newcastle para cerrar su plantilla. La cúpula del Newcastle entiende que una temporada exitosa depende de su capacidad para reemplazar la calidad perdida anteriormente en esta ventana de fichajes.
Se espera que el proceso de negociación sea complejo, dado lo mucho que hay en juego para ambas partes. El Newcastle se muestra reacio a pagar de más, pero reconoce que un jugador del calibre de Gonzalez no suele estar disponible procedente de un rival directo. Para la afición, el fichaje supondría un impulso muy necesario tras un verano de salidas de alto perfil que amenazaron con descarrilar la trayectoria ascendente del club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias