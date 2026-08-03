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El Newcastle United completa el traspaso por 25,7 millones de libras del portero del Braga Lukas Hornicek
La portería gana opciones
El Newcastle ha completado oficialmente el fichaje del guardameta de 24 años Hornicek, procedente del club portugués Braga, tras activar su cláusula de rescisión de 25,7 millones de libras. El internacional checo acordó un contrato de cinco años después de volar directamente al stage de entrenamiento del Newcastle en España. A pesar de haber cerrado ya la llegada del portero de 20 años Ewen Jaouen desde el Reims, la cúpula del Newcastle seguía en el mercado en busca de un guardameta titular con más experiencia.
- STEINSIEK.CH
Hornicek reflexiona sobre su llegada
Hornicek expresó su satisfacción por completar su traspaso a la Premier League y elogió la cálida bienvenida que recibió por parte del club.
En declaraciones a la página web oficial de su nuevo club, Hornicek compartió sus emociones: «Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones desde que escuché por primera vez sobre el traspaso y ahora estoy muy feliz de estar aquí.
»Es una oportunidad brillante en una nueva liga, lo que me hace muchísima ilusión. Desde el primer momento en que llegué aquí, recibí una bienvenida fantástica y de verdad sentí la calidez del club. Todo el mundo ha sido brillante ayudándome a adaptarme.
»Sé que Newcastle es una gran ciudad de fútbol, con 52.000 aficionados en St James' Park creando un ambiente increíble e impulsando al equipo en cada partido. Estoy deseando jugar ante ellos».
El director deportivo elogia
Las impresionantes actuaciones de Hornicek, con siete porterías a cero en la Europa League la pasada temporada, llamaron la atención del equipo de captación del Newcastle. El director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, elogió con entusiasmo el rápido desarrollo del guardameta de 1,98 m.
Wilson afirmó: "Se ha consolidado firmemente como uno de los mejores porteros jóvenes de Europa. Sabíamos que no faltarían clubes interesados en hacerse con Lukas este verano después de todo lo que logró la pasada temporada, pero enseguida quedó claro lo mucho que quería formar parte de lo que estamos construyendo aquí".
- Getty Images Sport
Adaptación rápida necesaria ahora
La llegada de Hornicek representa un paso vital para corregir una defensa del Newcastle que encajó 55 goles en la Premier League la temporada pasada. El nuevo fichaje debe adaptarse con rapidez a las exigencias físicas del fútbol inglés de cara al partido inaugural contra el Liverpool el 23 de agosto. La salida de balón y los reflejos de Hornicek serán un pilar clave en el nuevo planteamiento táctico bajo Matthias Jaissle, cuyo nombramiento formal como entrenador se espera en breve.
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