Hornicek expresó su satisfacción por completar su traspaso a la Premier League y elogió la cálida bienvenida que recibió por parte del club.

En declaraciones a la página web oficial de su nuevo club, Hornicek compartió sus emociones: «Los últimos días han sido una montaña rusa de emociones desde que escuché por primera vez sobre el traspaso y ahora estoy muy feliz de estar aquí.

»Es una oportunidad brillante en una nueva liga, lo que me hace muchísima ilusión. Desde el primer momento en que llegué aquí, recibí una bienvenida fantástica y de verdad sentí la calidez del club. Todo el mundo ha sido brillante ayudándome a adaptarme.

»Sé que Newcastle es una gran ciudad de fútbol, con 52.000 aficionados en St James' Park creando un ambiente increíble e impulsando al equipo en cada partido. Estoy deseando jugar ante ellos».