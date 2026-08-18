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El Newcastle United cierra un acuerdo de 29,5 millones de libras por el lateral del Benfica Amar Dedic, mientras Matthias Jaissle se reencuentra con su antigua estrella
El Newcastle cierra el fichaje de un defensa polivalente
El Newcastle ha confirmado oficialmente la llegada de Dedic procedente del Benfica, en una importante inversión para la línea defensiva del club. El lateral, de 24 años, ha comprometido su futuro a largo plazo con el conjunto de Tyneside al firmar un contrato de cinco años tras superar con éxito el reconocimiento médico el lunes. La operación, valorada en aproximadamente 29,5 millones de libras, representa una clara declaración de intenciones del Newcastle, que sigue remodelando su plantilla bajo el actual liderazgo.
El movimiento permite a Dedic reencontrarse con el entrenador Matthias Jaissle, una asociación que anteriormente dio títulos durante su etapa juntos en la Bundesliga austriaca con el RB Salzburg. El defensa bosnio llevará el dorsal 37 en St James' Park y se convierte en el sexto refuerzo del primer equipo en un ajetreado mercado de fichajes veraniego para el club. Su llegada aporta competencia inmediata en las posiciones de lateral, ya que el jugador puede rendir a alto nivel tanto en la banda derecha como en la izquierda de la línea defensiva.
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Dedic disfruta del desafío de la Premier League
Se espera que Dedic esté disponible para el debut en la Premier League ante el Liverpool este domingo. En declaraciones a la página web oficial del club, Dedic expresó su orgullo por fichar por una de las instituciones más históricas de Inglaterra. «Es una sensación especial y un gran honor para mí unirme al Newcastle United. Estoy muy feliz de estar aquí y no veo la hora de empezar a jugar para el club y para esta increíble afición», declaró Dedic.
El defensor no tardó en destacar la importancia de su relación con el entrenador para facilitar la operación, al señalar que su historia en común fue un elemento decisivo en su decisión de dejar Lisboa por la Premier League. «Volver a trabajar con Matthias fue un factor muy importante para mí. Nos conocemos bien, él sabe lo que puedo aportar en el campo y estoy muy feliz de volver a jugar para él», continuó Dedic. «Jugar en la Premier League en St. James' Park va a ser muy especial. Cada partido se siente como una gran ocasión, con un ambiente increíble. Estoy muy ilusionado por empezar».
Jaissle celebra el fichaje de una cara conocida
Jaissle se mostró igual de entusiasmado con la incorporación y destacó los rasgos específicos que el internacional bosnio aporta a la plantilla. El técnico cree que las cualidades físicas y la inteligencia táctica de Dedic lo convierten en un encaje perfecto para el estilo de fútbol de alta intensidad que está implantando actualmente en el Newcastle. «Estoy muy contento de incorporar a Amar a nuestra plantilla. Es un jugador al que conozco muy bien, después de haber trabajado con él desde joven en Austria y de haber seguido su carrera desde entonces», dijo Jaissle.
«Aportará tanto cualidades defensivas como ofensivas a nuestra plantilla, algo que encaja con el estilo de fútbol que queremos jugar. Es atlético, agresivo y técnicamente muy bueno, pero también tiene mucho potencial para seguir desarrollándose. Amar aún es joven, pero ya cuenta con una experiencia muy valiosa: ha jugado en la Champions League y en la Copa del Mundo, además de representar a grandes clubes de Austria, Francia y Portugal. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con él».
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El director deportivo expone la visión a largo plazo
El fichaje también recibió grandes elogios por parte del director deportivo del Newcastle, Ross Wilson, que consideró la operación una pieza clave de la estrategia de captación del club. Wilson describió a Dedic como un «encaje perfecto» para la nueva dirección que está tomando el club. «Estoy encantado de dar la bienvenida a Amar al Newcastle United. Es un jugador al que Matthias conoce muy bien y uno al que todos valoramos muchísimo; lo vemos como un futbolista que refuerza nuestra plantilla de inmediato, capaz de rendir tanto por la derecha como por la izquierda», señaló Wilson.
Wilson profundizó además en las credenciales del jugador, citando sus actuaciones en la máxima competición europea. «Ha demostrado su nivel en el Red Bull Salzburg y el Benfica como un lateral moderno que tiene la capacidad de aportar en ambas áreas del campo. Tiene muchísimas ganas de demostrar su valía aquí, en el Newcastle United, y en la Premier League».
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