Getty Images Sport
Traducido por
El Newcastle sufre un duro golpe con la revelación del devastador calendario de recuperación de Bruno Guimaraes
Se revela el calendario de recuperación de Guimaraes
Según informó ESPN Brasil, Guimaraes estará diez semanas de baja y podría perderse la mayoría de los últimos 12 partidos de la Premier League del Newcastle, además de los de la Liga de Campeones.
El Newcastle nunca ha ganado un partido de la Premier League en ausencia de Guimaraes desde su debut tras su llegada al club procedente del Lyon en 2022, sin haber conseguido la victoria en ninguno de los 12 partidos de liga sin el brasileño, incluidas las recientes derrotas ante el Aston Villa y el Liverpool.
- AFP
El Newcastle debe superar el problema con Guimaraes, según Howe.
No hace falta decir que el Toon tendrá que acabar con su maldición contra el Guimaraes si quiere tener alguna posibilidad de clasificarse para Europa la próxima temporada. Actualmente ocupa el décimo puesto de la Premier League, por lo que aún le queda mucho trabajo por delante.
Howe dijo sobre Guimaraes después de que el Newcastle venciera al Aston Villa por 3-1 en la cuarta ronda de la FA Cup el sábado, en un partido envuelto en la polémica arbitral: «Creo que él [presionará para volver antes]. Pero el plazo será el plazo en este caso.
No creo que haya ninguna cura milagrosa para él. Creo que serán un par de meses. Probablemente estará listo para el final del parón internacional en marzo.
Es un duro golpe para nosotros. Es una etapa clave de la temporada, él está devastado, pero es lo que hay.
No podemos hacer nada al respecto. Solo tenemos que conseguir que se recupere de forma segura y que otros jugadores den un paso al frente en su ausencia. Eso es lo que hemos hecho hoy: [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey y [Sandro] Tonali han estado excelentes».
Guimaraes, «devastado», reflexiona sobre el revés que supone su lesión.
Guimaraes expresó su frustración por este contratiempo en Instagram, escribiendo: «Como ya se ha informado, por primera vez en mis diez años de carrera, tendré que pasar un tiempo alejado del campo. Estoy muy triste, pero seguro de que Dios lo sabe todo.
Una lesión muscular me mantendrá fuera durante unas semanas, pero me ayudará a fortalecerme y a estar aún más preparado para lo que me espera. Gracias a todos por el apoyo, los mensajes y la preocupación. Nos vemos pronto».
El jugador de 28 años añadió más tarde en una historia de Instagram tras la victoria del Newcastle en la copa en Villa Park: «¡¡¡Estoy muy orgulloso de vosotros, chicos!!!! Aunque todo esté en nuestra contra, ¡hemos conseguido el objetivo! Me encanta. Seguiremos adelante».
- Getty Images Sport
Guimaraes falla una gran ocasión, pero el Newcastle debe seguir adelante
Guimaraes ha sido una figura inspiradora para el Newcastle tanto dentro como fuera del campo esta temporada, liderando al equipo e incluso convirtiéndose en su máximo goleador en la liga con nueve goles en 23 partidos, superando ya su mejor marca anterior en una temporada.
El Newcastle gastó mucho dinero en fichajes como Nick Woltemade, Yoane Wissa y Anthony Elanga durante el verano, y los aficionados considerarán la clasificación para Europa como un requisito mínimo, teniendo en cuenta la situación del club tras dos participaciones en la Liga de Campeones en tres años.
Howe tendrá la presión de encontrar una solución para que su equipo pueda prescindir de su capitán, con partidos cruciales contra los dos clubes de Mánchester, el Everton y el Chelsea, y la eliminatoria a doble partido de la Champions League contra el Qarabag, cuya ida se disputará el miércoles.
Anuncios