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El Newcastle se repone de la dura derrota ante el Leeds para infligir al Hull su primera derrota en la Premier League
Un inicio fulgurante deja atónito al Hull
El Newcastle no tardó en imponer su dominio tras una dura derrota por 4-1 ante el Leeds el pasado lunes. Willock abrió el marcador apenas tres minutos después del inicio del partido, superando a Konstantinos Tzolakis.
El portero del Hull, un fichaje estival de 20 millones de libras, solo había encajado dos goles anteriormente. Cuatro minutos después, Hall dobló la ventaja. El defensa, recientemente llamado de nuevo a la selección de Inglaterra, combinó con precisión con Harvey Barnes antes de colocar un disparo raso en la esquina inferior. El doble golpe dejó aturdido al equipo de Jakirovic, pero los visitantes recién ascendidos se negaron a rendirse pese al temprano contratiempo.
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Wissa falla un penalti en medio de la crisis de lesiones
Matthias Jaissle se enfrentó a serios problemas de selección, con Tino Livramento como la última baja. Una lesión en los isquiotibiales sufrida el viernes hizo que el lateral derecho se sumara a una lista de ocho ausencias del primer equipo.
A pesar de alinear un centro del campo joven, con Sean Steur, de 18 años, los locales mantuvieron la presión. Ya en el tiempo añadido de la primera parte, el Newcastle consiguió un penalti cuando Sorba Thomas derribó a Jacob Murphy. Yoane Wissa lanzó la pena máxima, pero su disparo, falto de potencia, fue detenido con acierto por Tzolakis. Mientras tanto, el Hull empezó a poner a prueba al improvisado equipo local, con Thomas rozando la ocasión de rematar al primer palo un centro de Matt Crooks.
El Hull responde tras un cambio táctico
A medida que avanzaba la segunda parte, Jaissle dio entrada a Fabian Schär por un Steur ya fatigado, reconfigurando a Newcastle con una zaga de tres poco habitual. El ajuste táctico salió mal casi de inmediato. Una confusión defensiva en la que participó Lewis Miley permitió a Mohamed Belloumi arrebatarle el balón y asistir al suplente Mohamed-Ali Cho.
El exinternacional juvenil inglés colocó con la izquierda un disparo preciso desde cerca, superando a Lukas Hornicek para recortar la desventaja. A partir de ese momento, Hull sitió el área de Newcastle, encadenando una avalancha de centros y disparos en busca del empate y convirtiendo los compases finales en una desesperada operación defensiva para los locales.
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¿Qué pasa después?
La victoria significa que el Newcastle ha subido a la octava posición con ocho puntos, justo por detrás del Hull, séptimo, por diferencia de goles. Tras el próximo parón internacional, el equipo de Jaissle buscará ganar impulso cuando se enfrente al Coventry City. Mientras tanto, el Hull debe recomponerse tras sufrir su primera derrota después de dos victorias y dos empates, mientras Jakirovic prepara a su plantilla para jugar contra el Everton.
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