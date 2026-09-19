El Newcastle no tardó en imponer su dominio tras una dura derrota por 4-1 ante el Leeds el pasado lunes. Willock abrió el marcador apenas tres minutos después del inicio del partido, superando a Konstantinos Tzolakis.

El portero del Hull, un fichaje estival de 20 millones de libras, solo había encajado dos goles anteriormente. Cuatro minutos después, Hall dobló la ventaja. El defensa, recientemente llamado de nuevo a la selección de Inglaterra, combinó con precisión con Harvey Barnes antes de colocar un disparo raso en la esquina inferior. El doble golpe dejó aturdido al equipo de Jakirovic, pero los visitantes recién ascendidos se negaron a rendirse pese al temprano contratiempo.