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El Newcastle pondrá a Yoanne Wissa, fichaje fallido de 55 millones de libras, en la lista de transferibles tras solo una temporada
Una campaña de debut de pesadilla en Tyneside
Wissa llegó al St James’ Park con grandes expectativas, heredando el dorsal 9 de leyendas como Alan Shearer. Sin embargo, su fichaje se ha convertido en una pesadilla para el jugador y el club. Procedente del Brentford, llegó el último día de mercado en septiembre para sustituir a Alexander Isak, pero no ha recuperado el nivel que mostró en Londres la temporada pasada.
Una lesión de rodilla con su selección retrasó su debut hasta diciembre. Desde entonces solo ha jugado 24 partidos, es titular en pocos (uno de los últimos 16) y apenas ha marcado tres goles.
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El Newcastle está dispuesto a asumir un enorme perjuicio económico
Según The Athletic, el Newcastle quiere traspasar a Wissa en verano. A pesar de la fuerte inversión de hace ocho meses, la directiva autorizaría su venta aunque suponga una gran pérdida.
Wissa tiene contrato a largo plazo y quiere quedarse, pero el club ya planea su salida. El Newcastle, actualmente 14.º en la Premier y sin competiciones europeas, necesita reequilibrar la plantilla y cumplir con las normas financieras de cara al mercado estival.
Howe reconoce que ha sido una «temporada difícil» para el delantero.
El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, ha mostrado comprensión pública sobre los obstáculos que Wissa afrontó en su primer año en el noreste. Antes del partido contra el Brighton, Howe reconoció que la irregularidad de la temporada del jugador impidió ver su verdadero nivel. El técnico mantiene la fe en su talento, aunque no garantizó su futuro en el club.
Howe declaró: «Lo más difícil para Yoane es que, al recuperarse, sentía un gran deseo de volver cuanto antes y demostrar a todo el mundo lo bueno que es, pero no hemos podido entrenarlo como lo haríamos normalmente. Ha sido una temporada muy irregular y no hemos visto lo mejor de él. Creo que una pretemporada realmente sacaría a relucir lo mejor de él».
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Fracasos en fichajes y renovación de la plantilla
El fichaje de Wissa fue una opción B para el Newcastle el pasado verano, tras fracasar en su intento de contratar a João Pedro, Hugo Ekitike y Jorgen Strand Larsen. El acuerdo se cerró en el último momento del mercado, cuando aún no había director deportivo ni ejecutivo al mando; vacíos que David Hopkinson y Ross Wilson han cubierto desde entonces. Ahora, el nuevo equipo de fichajes quiere corregir lo que muchos ven como una compra precipitada y costosa.
Con la temporada 2025-26 a punto de terminar, en Tyneside se habla de una renovación total de la plantilla. El club busca delanteros que garanticen goles y competencia. Los últimos partidos de Wissa pueden ser su última oportunidad ante Howe o su carta de presentación para salir de St James' Park.