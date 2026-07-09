El Newcastle paga 50 millones de libras para fichar al jugador del Friburgo y de Suiza, adelantándose al Aston Villa

El Aston Villa, de la Premier League, quería fichar a este talentoso centrocampista para reforzar su plantilla. El equipo de Unai Emery buscaba un sustituto para Amadou Onana, lesionado de gravedad en el ligamento cruzado. Sin embargo, la agresiva estrategia de los Magpies en el mercado de fichajes les ha permitido imponerse al Villa en la pugna por el fichaje del jugador.