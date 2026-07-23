El Newcastle paga 35 millones de libras por el centrocampista Aladji Bamba, procedente de un grande de la Ligue 1

El Newcastle ha acordado con el Mónaco el fichaje de Bamba por unos 41 millones de euros (35 millones de libras), más 5 millones en variables, según Foot Mercato. El jugador viajará a Tyneside para someterse a reconocimientos médicos y firmar un contrato a largo plazo.

El mediocampista, nacido en Blois, pasó de ser una opción de rotación a pieza clave del Mónaco la temporada pasada.



