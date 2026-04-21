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El Newcastle negociará el traspaso de Anthony Gordon con el Bayern de Múnich si iguala su elevada valoración
El Bayern señala a Gordon como su principal objetivo
El jugador de 25 años ha impresionado al Bayern, que quiere ficharlo para reforzar su ataque. Aunque aún no hay contacto oficial, el Newcastle conoce el interés.
El Bayern, que ya triunfó con los fichajes de Harry Kane y Michael Olise, quiere repetir fórmula y busca a Gordon, titular con Inglaterra desde su llegada a Newcastle procedente del Everton en 2023. La primera oferta rondaría los 55 millones de libras, por debajo de lo que piden los Magpies.
- AFP
El Newcastle fija su precio pese a las presiones financieras
Según The Times, el Newcastle ha fijado un precio de venta de 75 millones de libras para iniciar las negociaciones formales. El club necesita vender activos clave para financiar fichajes y renovar una plantilla que ha perdido nivel. Las restricciones financieras obligan a vender jugadores para cumplir con las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR).
Gordon, cuyo contrato vence en 2030, es el candidato más probable para aportar los fondos necesarios para una renovación veraniega. De concretarse, los 75 millones de libras representarían la segunda venta más cara de la historia del Newcastle, solo superada por la marcha de Alexander Isak al Liverpool.
El extremo quiere fichar por el Allianz Arena
Se cree que Gordon está abierto a fichar por un equipo alemán, tras haberse visto tentado por el interés mostrado anteriormente por el Liverpool. Aunque renovó en St James' Park, la oportunidad de unirse al Bayern, que siempre juega la Liga de Campeones, resulta atractiva. Sus representantes podrían reunirse pronto con los responsables del club bávaro, a medida que crece el interés. Su actuación en Europa esta temporada, con diez goles en la Liga de Campeones, lo avala.
¿Y ahora qué?
El Bayern de Múnich, favorito sobre Liverpool y Arsenal, podría pagar la alta valoración de los Magpies y llevarse a Gordon este verano. Aún no se sabe si el club alemán acelerará su interés antes o después del Mundial de 2026, en el que se espera que Gordon juegue con Inglaterra.