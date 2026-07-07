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El Newcastle negociará el fichaje de Johan Manzambi, estrella suiza del Mundial, tras la venta de Sandro Tonali
Reinvertir los beneficios extraordinarios del Tonali
La venta de Sandro Tonali al Tottenham por hasta 100 millones de libras (134 millones de dólares) deja al Newcastle en una situación financiera sólida. Para reemplazarlo, sigue de cerca a Manzambi, cuyo valor ha subido tras brillar en el Mundial 2026.
Según The Athletic, los Magpies lo siguen desde hace más de un año, impresionados por su juego directo con el balón y su garra defensiva en la Bundesliga. Con Joe Willock en su último año de contrato y probable salida, Howe lo ve como el ‘8’ moderno ideal para aportar energía y flexibilidad a un centro del campo que sigue teniendo como pilar a Bruno Guimaraes, pese al interés del Arsenal.
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Un rápido ascenso en la escena internacional
Manzambi ha aprovechado el mayor escenario del mundo para demostrar por qué la élite europea está interesada en él. Ya ha aportado tres goles y dos asistencias a la selección suiza, incluida una notable actuación de 19 minutos contra Bosnia y Herzegovina, en la que marcó dos goles. A pesar de los rumores de que Manzambi se perderá el partido de octavos de final contra Colombia debido a una lesión de rodilla, el interés del Newcastle sigue siendo inquebrantable.
Comenzó en el Servette suizo y en 2023 fichó por la cantera del Friburgo. Desde su debut profesional en agosto de 2024 ha jugado 58 partidos y marcado nueve goles con el club alemán.
Su versatilidad ha sido clave: de pivote defensivo en la Bundesliga a un rol más ofensivo con Suiza.
Continuación de la campaña de contratación de verano
El posible fichaje de Manzambi completaría un ambicioso rompecabezas de traspasos. El Newcastle ya mostró su poderío al pagar 50 millones de euros por Bazoumana Touré al Hoffenheim, superando a varios gigantes europeos. Su estrategia se centra en jóvenes talentos de élite con alto valor de reventa y potencial inmediato.
Además, negocian el fichaje de Sean Steur, centrocampista de 18 años del Ajax. Este enfoque no solo reemplaza bajas, sino que rebaja la media de edad y eleva el nivel técnico del once de Howe.
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La evolución táctica bajo el mando de Howe
Lo más llamativo de Manzambi es su ambigüedad táctica. En el Friburgo juega de mediocentro defensivo en un 4-2-3-1, pero con Suiza actúa en la derecha del centro del campo o detrás del delantero. Esta versatilidad encaja con lo que Eddie Howe busca en un centrocampista moderno, pues permite transiciones y rotaciones fluidas.
Según los ojeadores, el jugador del Friburgo posee un «conjunto perfecto de cualidades»: físico, creatividad y resistencia.
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