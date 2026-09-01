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Lewis Hall Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Traducido por

El Newcastle fija un precio desorbitado para Lewis Hall mientras el Manchester United prepara un movimiento de última hora en el día del cierre del mercado de fichajes

Fichajes
L. Hall
Manchester United
Premier League
Newcastle

El Manchester United sigue interesado en el defensa del Newcastle United Lewis Hall antes del cierre del mercado de fichajes, pese a la fuerte resistencia del club de Tyneside. La cúpula de Old Trafford admira al internacional inglés, pero el Newcastle exige una cantidad enorme para autorizar cualquier salida de última hora.

  • El Manchester United mantiene su interés en Lewis Hall

    El United sigue valorando un movimiento por Hall, defensa del Newcastle en el último día del mercado pese a la fuerte resistencia del Newcastle, según Daily Mail. Los dirigentes de Old Trafford siguen siendo grandes admiradores del internacional inglés de 21 años y han seguido su progresión durante todo el mercado de fichajes de verano.

    Sin embargo, el Newcastle está decidido a retener al lateral clave en el último día del mercado. El club de Tyneside se muestra reacio a autorizar otra salida importante, lo que deja al Manchester United ante una dura batalla para cerrar una operación a última hora.

    • Anuncios
  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    La no convocatoria con Inglaterra provoca frustración en un joven defensa

    Hall se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier League desde que completó su traspaso por 35 millones de libras desde el Chelsea en 2023. A pesar de sus impresionantes actuaciones a nivel nacional, el defensa tuvo la mala fortuna de quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para el Mundial. Como consecuencia directa de esa frustración, Hall presionó activamente para salir del Newcastle a principios de verano y expresó un gran interés en fichar por el United.

  • El regreso a la Champions League impulsa la búsqueda táctica de un defensa

    El entrenador del United, Michael Carrick, sigue deseando reforzar sus opciones en el lateral izquierdo de la defensa de cara al regreso del club a la Champions League. Aunque Luke Shaw firmó una de sus mejores campañas la pasada temporada al ser titular en los 38 partidos de la Premier League, en el club siguen existiendo dudas internas sobre su estado de forma y su condición física.

    El Newcastle, lógicamente, está desesperado por retener a Hall después de haber dejado salir ya este verano a los centrocampistas estrella Sandro Tonali, Bruno Guimaraes y al extremo Anthony Gordon. Sin embargo, el Daily Mail indica que los dirigentes de St James' Park estudiarían vender al lateral si llega una oferta superior a 75 millones de libras.

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  • Carrick (C)Getty Images

    El United podría retrasar el fichaje del defensa

    A pesar de su firme admiración por el lateral, parece poco probable que el Manchester United alcance un acuerdo antes de que se cierre el mercado de fichajes. El desenlace más probable es que la cúpula de Old Trafford se vea obligada a posponer cualquier oferta oficial por el defensa.

    El United ya adoptó anteriormente una estrategia similar a largo plazo cuando negoció por Carlos Baleba. El United retrasó 12 meses su movimiento oficial por Baleba después de encontrarse con un obstáculo inicial, antes de completar finalmente su traspaso este verano.

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