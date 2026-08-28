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El Newcastle está dispuesto a vender a Nick Woltemade, su fichaje récord de 69 millones de libras, tras solo una temporada, mientras el Nápoles establece contacto
El fichaje récord se enfrenta a una salida de St James' Park
Según talkSPORT, el Newcastle United está buscando activamente dar salida a Woltemade antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano, ya que la decepcionante etapa del delantero en el noreste de Inglaterra parece estar llegando a un final prematuro.
Las Urracas invirtieron una cifra récord para el club de 69 millones de libras para hacerse con sus servicios procedente del Stuttgart el verano pasado, pero el jugador de 24 años no ha logrado justificar ese importante desembolso en su primera temporada en el fútbol inglés. A pesar de llegar con grandes expectativas, el delantero alemán solo marcó ocho goles en la Premier League la pasada campaña, lo que ha provocado una creciente frustración entre la afición de St James' Park.
La situación alcanzó un punto crítico tras el reciente partido del club en la Carabao Cup, en el que Woltemade no logró impresionar pese a ser titular en una de sus escasas oportunidades. Aunque el Newcastle logró una victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion, la actuación del delantero fue ampliamente criticada.
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El Nápoles lidera el interés italiano por Woltemade
Con el Newcastle dando señales de su disposición a vender, varios clubes de la Serie A habrían mostrado su interés en el imponente delantero. Se entiende que el Nápoles es el principal pretendiente, después de haber contactado ya formalmente con el Newcastle para hablar sobre la disponibilidad del jugador. El gigante italiano busca refuerzos ofensivos tras la salida de Romelu Lukaku al Fenerbahce.
El Nápoles no es el único equipo italiano que sigue de cerca la situación. El Como de Cesc Fàbregas, que se prepara para una histórica campaña en la Champions League, también ha sido señalado como un posible destino para el alemán.
El experto en fútbol europeo Andy Brassell sugirió que el conjunto recién ascendido podría ofrecerle al jugador una vía de escape, al afirmar: "Si buscamos una cesión a buen precio de un jugador que aún podría llegar a ser de nivel élite. Creo que es una opción interesante para que el Como la estudie si pudiera hacer que encaje".
Dificultades bajo el nuevo régimen
El nombramiento de Matthias Jaissle como entrenador del Newcastle fue visto en un principio como un posible punto de inflexión para Woltemade, dada la nacionalidad compartida entre ambos. Sin embargo, el nuevo técnico parece tener otras ideas para su línea de ataque.
Woltemade se quedó sin jugar como suplente en el empate 2-2 ante el Liverpool en la jornada inaugural, ya que Jaissle prefirió a jugadores como Yoane Wissa y William Osula en las posiciones de ataque. El cambio táctico con el nuevo entrenador, que pone el énfasis en una presión intensa y transiciones a gran velocidad, no parece encajar con el estilo de juego más técnico y asociativo de Woltemade.
A pesar de las informaciones que apuntaban a que Jaissle había respaldado en privado al delantero e incluso consultado con antiguos entrenadores para encontrar su mejor posición, lo visto sobre el terreno de juego sugiere lo contrario.
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Un decepcionante legado en Tyneside
Si Woltemade se marcha en los próximos días, su etapa en el Newcastle será recordada como un fichaje fallido y costoso. En total, ha disputado 51 partidos con el club en todas las competiciones y ha marcado 11 goles. Aunque dejó destellos del talento que le convirtió en una estrella en la Bundesliga, esos momentos fueron demasiado esporádicos para un jugador que sigue siendo el fichaje más caro de la historia del club.
El sentir de la afición también se ha vuelto claramente en su contra. Tras el reciente partido de copa, muchos aficionados acudieron a las redes sociales para expresar su deseo de que sea vendido, y algunos incluso sugirieron que aceptarían pérdidas con tal de darle salida.
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