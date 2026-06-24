«¡El Newcastle debe de estar riéndose!» - Se insta al Barcelona a «comprobar si la tinta está seca» en el contrato de Anthony Gordon tras su «pobre» actuación con Inglaterra en el Mundial

Gordon fue titular en el empate 0-0 del martes, pero fue sustituido en el 65'. Jamie O'Hara, en talkSPORT, lo criticó y pidió que Marcus Rashford ocupe su lugar en el once.

O'Hara afirmó: «Gordon estuvo mal. No me importa lo que digan los demás. Estuvo mal, muy por debajo del nivel exigido, y tiene que mejorar. Marcus Rashford tiene que ser titular. Sé que se hablaba de que Rashford tenía una pequeña molestia o algo así, pero ha salido al campo y ha tenido un gran impacto. No se puede alinear a Gordon como titular en lugar de Rashford. Rashford es mejor jugador que Gordon».