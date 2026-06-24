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«¡El Newcastle debe de estar riéndose!» - Se insta al Barcelona a «comprobar si la tinta está seca» en el contrato de Anthony Gordon tras su «pobre» actuación con Inglaterra en el Mundial
O'Hara exige que se prescinda de Gordon
Gordon fue titular en el empate 0-0 del martes, pero fue sustituido en el 65'. Jamie O'Hara, en talkSPORT, lo criticó y pidió que Marcus Rashford ocupe su lugar en el once.
O'Hara afirmó: «Gordon estuvo mal. No me importa lo que digan los demás. Estuvo mal, muy por debajo del nivel exigido, y tiene que mejorar. Marcus Rashford tiene que ser titular. Sé que se hablaba de que Rashford tenía una pequeña molestia o algo así, pero ha salido al campo y ha tenido un gran impacto. No se puede alinear a Gordon como titular en lugar de Rashford. Rashford es mejor jugador que Gordon».
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Estrategias para superar un bloque bajo
Al analizar por qué Gordon no influyó en el partido contra Ghana, O'Hara destacó su incapacidad para superar la sólida defensa rival. La falta de creatividad con el balón recibió duras críticas. O'Hara añadió: «Tenían un bloque bajo, compacto y cerrado; los extremos deben decidir el partido. Cada vez que le llegaba el balón a Gordon, no hacía nada con él. Es un buen jugador, no pretendo meterle caña, pero Rashford es mejor… él creó tres ocasiones en 10 minutos».
Tuchel deberá valorar sus opciones ofensivas ante la presión de ajustar rápido su táctica.
Se cuestiona el fichaje del Barcelona
Los focos apuntan al Barcelona, que fichó a Gordon al Newcastle en mayo por 70 millones de libras. Tras su decepcionante actuación, Gabby Agbonlahor cuestionó la lógica de ese traspaso.
En «talkSPORTBreakfast» afirmó: «Si fuera el Barcelona, comprobaría si la tinta ya se secó. 70 millones por Gordon... El Newcastle debe estar partiéndose de risa. No fue bien la temporada pasada y en el primer partido lo hizo fatal. ¿Cómo fue titular y aguantó tanto? El entrenador se volvía loco con esa banda izquierda; recibía el balón y no tenía recursos ante un lateral rápido».
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¿Qué le depara el futuro a Gordon?
Inglaterra debe recomponerse rápido para su último partido de grupo contra Panamá. El equipo de Thomas Tuchel necesita ganar para asegurar el primer puesto, pues está empatado con Ghana a cuatro puntos. Gordon espera con angustia saber si será descartado. Mientras, el Barcelona observa, deseando que su costoso fichaje recupere su mejor forma antes de la próxima liga.